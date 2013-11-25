МИД надеется, что Украина и ЕС уже в ближайшее время вернутся к вопросу об ассоциации

Министерство иностранных дел Украины надеется, что в результате совместных усилий Украины и ЕС будут созданы условия для того, чтобы вернуться к вопросу подписания Соглашения об ассоциации уже в ближайшее время.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД.

«Министерство иностранных дел Украины заявляет о неизменности законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию, в основе которого – реализация системных преобразований, направленных на приближение к европейским стандартам во всех сферах общественной жизни», - подчеркивается в заявлении.

Как отмечают в министерстве, «в течение последних лет усилиями Президента и правительства Украины, а также широкой украинской общественности, политических сил и деловых кругов достигнут существенный прогресс в проведении всеобъемлющих реформ и принятии законодательства в контексте подготовки к заключению Соглашения об ассоциации. Руководство Украины преисполнено решимости продолжать работу в этом направлении в сотрудничестве с конструктивно настроенными политическими силами и обществом в целом».

Таким образом, отметили в МИД, принятое Кабинетом министров Украины распоряжение о приостановке процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации м ЕС никоим образом не означает отказ от курса на европейскую интеграцию и подписание уже парафированного Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Украинская сторона продолжает активную подготовку к участию в Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” на высшем уровне, подчеркивается в заявлении.

«В основе решения правительства Украины – национальные интересы государства, необходимость гарантирования экономической и финансовой стабильности, возобновления утраченных объемов производства и внешней торговли», - заверяют во внешнеполитическом ведомстве.

«Нужды Украины, связанные с имплементацией масштабных обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, а также трудности начального этапа функционирования зоны свободной торговли с Европейским Союзом на сегодняшний день не получили надлежащего внимания со стороны наших партнеров в ЕС и международных финансовых институтов», - заявили в МИД.

Следовательно украинская сторона рассчитывает на продолжение предметного диалога с Европейским Союзом, в том числе с привлечением Российской Федерации, по широкому кругу вопросов взаимодействия в условиях функционирования будущей зоны свободной торговли Украина-ЕС и действующего режима свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств, подчеркивается в заявлении.

Учитывая актуальность этой проблематики для других государств-партнеров, которые находятся на заключительном этапе переговоров относительно соглашений об ассоциации с ЕС, она должна стать предметом диалога также в рамках “Восточного партнерства”, отметили в министерстве.

«МИД Украины надеется, что в результате совместных усилий будут созданы условия для того, чтобы вернуться к вопросу подписания Соглашения об ассоциации уже в ближайшее время», - говорится в заявлении.

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