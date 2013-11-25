В ЕС надеются на участие Януковича в саммите «Восточного партнерства»

В Европейском Союзе надеются на участие Президента Украины Виктора Януковича в саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в ходе видеоконференции комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

«Мы очень надеемся на полноценное участие украинской стороны, на участие Президента Януковича в этом саммите», - сказал Фюле.

«Это будет идеальная возможность для него поделиться с руководителями других государств своими соображениями. Очень важно не забывать, что Украина имеет ответственность перед целым регионом, и таким образом Янукович может рассказать о мотивах своей позиции», - добавил Фюле.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, министр иностранных дел Леонид Кожара сказал, что Президент Янукович планирует посетить саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября.

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