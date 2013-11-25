Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко объявила бессрочную голодовку с требованием к Президенту Украины Виктору Януковичу подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Об этом говорится в ее обращении, которое зачитал сегодня перед участниками Евромайдана на Европейской площади в Киеве ее защитник Сергей Власенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Я счастлива, что сотни тысяч украинцев вышли на Евромайданы в Украине и по всему миру. Вышли, чтобы не позволить правящей мафии убить наш европейский выбор, сломать нашу жизнь. Я горда ощущать себя частью такого величественного и сильного народа, который смог обрести государственную независимость и сохранить ее несмотря ни на что. Смог пережить голодомор и советские пытки, смог подняться, завоевать свою свободу во время Помаранчевой революции и нашел в себе силы восстать сегодня на всех Европейских майданах, чтобы опять побеждать», - подчеркнула Тимошенко.

«В знак единства и солидарности со всеми, кто сейчас борется на всех Евромайданах в Украине и в мире, я объявляю бессрочную голодовку с требованием к Януковичу подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС», - подчеркнула лидер оппозиции.

Она обратилась к украинцам с призывом ежедневно преумножать силы на Майданах. «Я прошу вас поднять невиданную по своему масштабу лавину нашей воли и силы до такого уровня, чтобы авторитарная мафия Януковича не смогла помешать нашему историческому, святому воссоединению с нашей настоящей цивилизационной семьей, от которой мы были отлучены сотни лет. Не отступайте! Не дайте им сломать нашу жизнь! Идите вперед и побеждайте! У Украины большое будущее, потому что у Украины есть все вы!», - подчеркнула Тимошенко.

«А если 29 ноября Янукович не подпишет наше Соглашение с ЕС, сметите его с лица Украины мирным и конституционным путем вместе с его политическими и коррупционными метастазами! Не останавливайтесь! Только вперед!», - призвала Тимошенко.

Соглашение планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

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