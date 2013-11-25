ТОП-10 (25 ноября)

Азаров назвал 1 млрд евро от ЕС «помощью нищему на паперти»

Соглашение с Украиной все еще в повестке дня - заявление Баррозу и Ромпея

Риски сокращения торговли Украины с Таможенным союзом остаются - ЕЭК

Совет Нацбанка допускает ускоренную денежную эмиссию

В Сербии началось строительство «Южного потока»

ЕС официально осудил Россию за давление на Украину

Предприятия Украины за девять месяцев снизили прибыль в 2,3 раза

Янукович обещает в ближайшее время ответить на все вопросы

Фюле назвал крайний срок решения вопроса об ассоциации с Украиной

«Интерпайп» ведет переговоры о реструктуризации банковской задолженности на 106 млн долл.

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Азаров назвал 1 млрд евро от ЕС «помощью нищему на паперти»

Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал компенсацию в размере 1 млрд евро, которую Европейский Союз пообещал Украине для проведения модернизации производства для работы в условиях зоны свободной торговли с ЕС «помощью нищему на паперти».

Об этом глава правительства заявил в интервью российскому Первому телеканалу.

«Что такое миллиард евро? Это ничего. Это помощь нищему на паперти», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, по расчетам украинских экспертов, украинским предприятиям для модернизации под нормы производства ЕС нужно от 150 до 165 млрд евро.

По мнению европейского комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле, такая сумма является спекулятивной.

В свою очередь, Азаров заявил, что комиссару Фюле необходимо ознакомиться с расчетами украинских экспертов.

Также премьер-министр уже опроверг информацию о том, что Россия пообещала Украине компенсацию в размере 20 млрд долл за отказ от евроинтеграции.21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

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Соглашение с Украиной все еще в повестке дня - заявление Баррозу и Ромпея

Руководители Европейского Союза заявляют, что предложение подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" все еще остается в повестке дня, несмотря на решение правительства Украины приостановить подготовку к подписанию соглашения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместном заявлении президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу и председателя Европейского совета Германа ван Ромпея.

"Предложение подписания беспрецедентного Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли - все еще в повестке дня. Это требует политической воли со стороны украинских лидеров, решительных действий и значительного продвижения в выполнении условий, поставленных перед Украиной в декабре 2012 года", - говорится в заявлении Баррозу и Ромпея.

"В то же время, поскольку мы знаем о внешнем давлении, под которое попала Украина, мы убеждены, что краткосрочные рассуждения не должны перечеркивать долговременные преимущества, которые принесет это партнерство. Мы твердо не разделяем российскую позицию и действия в этой связи", - заявили руководители ЕС.

"Продолжение крепких отношений с Европейским Союзом не происходит за счет отношений наших восточных партнеров с другими их соседями – такими, как Россия. "Восточное партнерство" было основано как выигрышное дело для всех, и мы готовы объяснить Российской Федерации обоюдные выгоды и влияние от увеличения торговли с нашими партнерами", - отмечается в заявлении.Руководители ЕС также отметили двусторонний характер Соглашения об ассоциации, отбросив предложение о трехсторонних консультациях в формате ЕС-Украина-Россия, что было предложено правительством Украины.

Баррозу и Ромпей заявили также, что высоко ценят выступления украинцев за европейскую интеграцию. "Украинские граждане вновь продемонстрировали в эти последние дни, что они абсолютно понимают историческую природу европейской ассоциации", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

В тот же день по всей Украине начали проходить массовые акции протеста с требованиями подписать Соглашение об ассоциации. 24 ноября на Евромайдан в Киеве вышли около 100 тысяч человек.

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Риски сокращения торговли Украины с Таможенным союзом остаются - ЕЭК

Приостановка Украиной подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом не снимает риски сокращения торговли с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

"Мой прогноз на торговлю, если мы просто все подвесим в таком состоянии, в котором оно сейчас находится, то негативные тенденции сохранятся, а возможно, усилятся", - сказал Слепнев.

При этом он подчеркнул, что если будут договоренности по газу, о чем сейчас много пишут, то, возможно, все переменится, однако, даже если убрать нефтегазовую составляющую, то для всей остальной структуры взаимной торговли сценарий будет оставаться негативным.

По его словам, для бизнеса риски остаются, так как в неопределенной среде работать очень сложно.

Слепнев сообщил, что товарооборот Украины и Таможенного союза падает второй год подряд, причем это происходит не только из-за сокращения закупки энергоресурсов.

"Тенденции не очень хорошие, у нас товарооборот падает второй год подряд, причины заключаются не только в энергетическом сотрудничестве. Общая экономическая ситуация в Украине и у нас неблагоприятна, а это значит, что это имеет интенсивное взаимодействие на наши кооперационные цепочки, на производство продукции с добавленной стоимостью", - сказал Слепнев. По его словам, это связано со снижением спроса в Украине и странах ТС, что ведет к падению межотраслевой торговли.

Слепнев сообщил, что в такой неопределенной ситуации промышленность старается переключиться на других партнеров, если это возможно.

"Новые контракты, особенно на длительные периоды, заключаются плохо, старые пересматриваются, уверенности в поставках нет как по политическим, так и по техническим причинам", - сказал министр.

По его словам, даже если ситуация уляжется, то потребуется много сил, чтобы восстановить то, что потеряно.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.В то же время, КМУ поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики “предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений, расширение и содействие международной торговле, дальнейшую либерализацию рынка, согласование регуляторной базы для улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами Содружества Независимых Государств об оживлении торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления общими усилиями экономического потенциала государства”.

При этом 22 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что решение правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом еще не означает желания Украины вступить в Таможенный союз.

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Совет Нацбанка допускает ускоренную денежную эмиссию

Сентябрьские рекомендации совета Национального банка Украины допускают превышение роста монетарной базы над запланированным уровнем, сообщается в монетарном обзоре за январь-сентябрь, размещенном на сайте регулятора.

«Рекомендации совета Национального банка Украины (принятые решением совета от 5 сентября №11) предполагают отклонения в большую сторону показателя прироста монетарной базы по сравнению с прогнозными ориентирами, учитывая целесообразность создания надлежащих монетарных стимулов для восстановления экономического роста при сохранении низких темпов инфляции», - отмечается в обзоре НБУ.

Регулятор напомнил, что монетарные факторы влияния на стабильность денежной единицы контролируются через регулирование объема монетарной базы (выпуска денег в обращение - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы за октябрь вырос на 1,3% (с начала года - на 12,9%) - до 288,1 млрд грн, в то время как денежная масса почти не изменилась, увеличившись с начала года на 12,8% - до 872,0 млрд грн. Объем наличности вне банков за этот период вырос на 1,2% (с начала года - на 11,7%) - до 227,1 млрд грн.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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В Сербии началось строительство «Южного потока»

На территории Сербии началось строительство газопровода «Южный поток», который планируется проложить в обход Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«Сегодня в Сербии (в районе с. Шайкаш, Южно-Бачский округ) состоялась торжественная церемония сварки первого стыка сербского участка магистрального газопровода «Южный поток», - говорится в сообщении от 24 ноября.

По видеосвязи из «Дома Советов» в Белграде в мероприятии приняли участие председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, Президент Республики Сербия Томислав Николич, премьер-министр Республики Сербия Ивица Дачич, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и генеральный директор ГП «Себриягаз» Душан Баятович.

«Следом за Болгарией мы начали строительство «Южного потока» в Сербии. Проект имеет стратегическое значение для всей Европы. Новая трансъевропейская газотранспортная система снимет актуальную проблему транзитных рисков и обеспечит бесперебойное снабжение российским газом десятков тысяч европейских потребителей», - сказал Миллер.

Он убежден, что «Южный поток» положительно изменит энергетическую карту континента и станет неотъемлемым элементом системы энергобезопасности Европейского союза.

Кроме этого, он отметил, что вСербии строительство газопровода придаст значительный импульс развитию всей газотранспортной системы и превратит страну в крупный центр транзита, хранения и распределения газа общеевропейского значения.

Миллер сообщил, что «Южный поток» ускорит интеграционные и экономические процессы в регионе, привлечет в Сербию более 1,5 млрд. евро прямых инвестиций и создаст на период строительства более 2,5 тыс. рабочих мест.

«Следующей страной, где будет начато строительство «Южного потока», станет Венгрия», - сказал Миллер.

Кроме этого Миллер и Баятович подписали Соглашение о транспортировке газа по газопроводу «Южный поток» на территории Сербии.

Также сегодня в «Доме Советов» состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Президента Республики Сербская Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Стороны обсудили ход подготовки межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной о сотрудничестве в газовой отрасли и в сфере электроэнергетики.

Справка УНИАН, «Южный поток» - глобальный инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции (КС) «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Протяженность участка составит более 900 километров, максимальная глубина - более двух километров. Протяженность сухопутной части в Европе составит 1455 км.

Сухопутный участок газопровода пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении. Конечная точка газопровода — газоизмерительная станция Тарвизио в Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербская (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины).

В ноябре 2012 года проект «Южный поток» перешел в инвестиционную стадию.

В декабре 2012 года началось строительство газопровода «Южный поток» в районе Анапа Краснодарского края. 31 октября 2013 года состоялась церемония сварки первого стыка болгарского участка газопровода в районе площадки КС «Расово».

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ЕС официально осудил Россию за давление на Украину

Евросоюз выпустил официальное заявление, осуждающее Россию за давление на Украину. Документ опубликован на сайте ЕС, передает Лента.ru.

В заявлении, составленном от лица президента Евросовета Хермана вам Ромпея и главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, говорится, что несмотря на мощное внешнее давление, у Киева остается возможность принять предложение ЕС о партнерстве. Авторы документа указывают на то, что граждане Украины продемонстрировали такое желание за последние дни.

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Предприятия Украины за девять месяцев снизили прибыль в 2,3 раза

Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в январе-сентябре 2013 года получили 22,844 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 2,3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (53,162 млрд грн), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результат прибыльных предприятий снизился на 3% - до 130,270 млрд грн. Наибольшее снижение прибыли произошло в таких отраслях: предоставление прочих видов услуг - на 56,9%, до 44 млн грн; транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - на 43,9%, до 6,103 млрд грн.

В январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года убыток предприятий вырос на 31,3% - до 107,425 млрд грн. Наибольший рост убытка произошел в таких отраслях: финансовая и страховая деятельность - на 140,5%, до 18,229 млрд грн; строительство - на 110,3%, до 3,710 млрд грн; охрана здоровья и предоставление социальной помощи – на 101,8%, до 253,5 млн грн.

Также сообщается, что в январе-сентябре 2013 года к январю-сентябрю 2012 года количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло на 0,4 п.п. – до 40,2%. Наибольшее количество убыточных предприятий зафиксировано в таких отраслях: искусство, спорт, развлечения и отдых (61,2% убыточных предприятий в отрасли), образование (45,3%), деятельность в сфере административного обслуживания (43,5%), строительство (43,4%),

Как сообщал УНИАН, предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом полугодии 2013 года получили 7,639 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (29,249 млрд грн).

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-сентябре 2012 года составил 53,162 млрд грн.

Информацию относительно финансовых результатов предприятий Украины по итогам 2012 года Госстат не сообщал.

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Янукович обещает в ближайшее время ответить на все вопросы

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что в ближайшее время в широком интервью на телевидении ответит на все вопросы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в его обращении к украинскому народу.

Янукович пообещал: «В ближайшее время я дам широкое интервью на телевидении и отвечу на все вопросы. А сегодня я хотел бы подчеркнуть - альтернативы построению общества европейских стандартов в Украине нет. И моя политика на этом пути всегда была и остается последовательной. Реформы, которые мы осуществляем, - это подтверждение того, что мы идем европейским путем».

Как отметил Президент, «мы строим государство, в котором права человека, равенство всех перед законом, право выбора, социальная защита являются высшими ценностями для всех, без разницы, в котором ты регионе проживаешь или на какой майдан выходишь».

Янукович как Президент хотел бы заверить граждан Украины, что будет «развивать и крепить эти неопровержимые фундаменты нашей жизни».

Он подчеркнул: «У нас никто не украдет мечту об Украине равных возможностей, о европейской Украине. Так же, как никто не столкнет нас с праведной дороги, которая ведет к этой мечте».

«Мы многое прошли, и еще немало нам пройти надлежит. Самыми сложными на этом пути были, есть и всегда будут экономические проблемы. Но я был бы нечестным и несправедливым, если бы не позаботился о наиболее обездоленных и незащищенных, на которых может лечь основной груз переходного периода. Я был бы, мягко говоря, неправ, если бы не сделал всего, что нужно сделать, чтобы люди не теряли рабочие места, чтобы они получали заработную плату и пенсии, стипендии. Я хочу, чтобы в нашей большой украинской семье был мир и покой. Как отец не может оставить семью без хлеба, так и я не имею права бросить людей на произвол судьбы с теми проблемами, которые могут возникнуть, если под давлением, которое мы чувствуем, остановится производство, и миллионы граждан будут выброшены на улице», - отметил Президент.

Поэтому, объяснил он, ему «приходится прибегать к непростым решениям», поэтому он «иногда рискует быть непонятным», и поэтому он просит народ внимательно выслушать его лично.

Янукович заверил: «Я никогда не предприму ни одного шага во вред Украине и народу. Воля граждан Украины была, есть и будет решающей для каждого моего решения. Я хочу, чтобы люди знали это».

Он поблагодарил всех за высокое гражданское сознание и пообещал, что в интервью телевизионным каналам более детально расскажет «о наших общих шагах и действиях, которые мы будем делать вместе».

Янукович также выразил надежду на понимание и поддержку, и веру в то, что «мы преодолеем все трудности на пути развития нашего государства, потому что нет таких преград, которые не преодолел бы мудрый и сплоченный народ. Мы никогда и никому не должны позволить мешать нам. Молитвы и мечты миллионов полагаются на Господнее решение».

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Фюле назвал крайний срок решения вопроса об ассоциации с Украиной

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал утро пятницы, 29 ноября, крайним сроком для принятия Украиной решения относительно Соглашения об ассоциации.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Фюле заявил во время видеомоста с Киевом.

"Мы готовы и двери открыты. В буквальном смысле крайний срок для решения - это утро пятницы", - сказал Фюле.

"Да, существует надежда на подписание и надежда, как известно, умирает последней", - добавил он.

"Я знаю о решении в прошлый четверг украинского правительства. Мы знаем, что, согласно Конституции Украины, это Президент подписывает такого рода договоры. Такое Соглашение об ассоциации заключают все члены ЕС. Такая возможность не предоставляется каждый второй день или каждую вторую неделю. Сейчас все в руках украинской стороны, которая попросила о паузе", - заявил еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Это решение вызвало акции протестов в Киеве, регионах Украины, а также за рубежом.

В частности, 24 ноября более 100 тыс. человек приняли участие в митинге в Киеве, требуя от власти подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

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«Интерпайп» ведет переговоры о реструктуризации банковской задолженности на 106 млн долл.

Крупнейший в Украине производитель трубной продукции трубно-колесная компания «Интерпайп» (Днепропетровск) в октябре 2013 года инициировала проведение переговоров с банками-кредиторами, о реструктуризации банковской задолженности, которая составляет 106 млн долл., говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, компания намерена перенести сроки выплаты 106 млн долл., запланированные на ноябрь текущего года, в связи с чем заранее проинформировала кредиторов и инициировала переговорный процесс об изменении графика платежей пула банковских кредитов.

В сообщении говорится, что банки-кредиторы сформировали управляющий комитет кредиторов, с которым "Интерпайп" наладил конструктивный диалог. Стороны намерены договориться об изменении графика основных выплат, а также о некоторых других изменениях условий кредитных соглашений.

«Основной причиной смещения графика выплат по кредитам является ситуация на внешних рынках, в основном снижение объемов продаж и доходности в России и странах ТС (Таможенного союза - УНИАН), по причине изменений со стороны ТС условий поставки трубной продукции "Интерпайп". Дополнительным фактором, влияющим на необходимость пересмотра графика платежей по кредитам, является спад в украинской вагоностроительной отрасли, что, в свою очередь, вызвало снижение уровня закупок колесной продукции "Интерпайп», - цитирует генерального директора "Интерпайпа" Александра Киричко пресс-служба.

Также сообщается, что компания планирует продолжать выплачивать проценты по всем заемным средствам в полном объеме. Операционная деятельность «Интерпайпа» проходит в штатном режиме, все текущие платежи осуществляются регулярно, заводы компании производят и отгружают продукцию, поставки клиентам осуществляются своевременно.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в начале ноября снизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг компании «Интерпайп» - до уровня ограниченного дефолта «RD», в связи с тем, что компания не выплатила ключевой долговой платеж в размере 106 млн долл., запланированный на 1 ноября 2013 года.

Справка УНИАН. «Интерпайп» – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Компания в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получила чистый убыток в размере 71,7 млн долл по сравнению с чистой прибылью в размере 41 млн долл по итогам 2011 года.

УНИАН