Фюле: разговоры о том, что Соглашение с ЕС угрожает связям России и Украины - нонсенс

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал нонсенсом заявления о том, что возможное подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом будет иметь негативное влияние на торгово-экономические связи Украины и России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом еврокомиссар заявил во время видеоконференции с Киевом из штаб-квартиры Еврокомиссии.

"Мы можем и должны демонстрировать солидарность, когда какой-то из наших партнеров попадает под экономическое давление из-за того, что имеет с нами отношения... Мы понимаем, что правительство Украины взяло паузу в вопросе соглашения из-за односторонних действий со стороны России. Но в Соглашении об ассоциации нет ничего, что могло бы иметь негативное влияние на Россию, - подчеркнул Фюле. - И позитивы от соглашения не остановятся на украинско-российской границе".

"Разговоры, что соглашение является угрозой традиционным экономическим связям Украины с Россией, это нонсенс. Мы хотим стратегических отношений, и мы являемся стратегическим партнером России, и было бы абсолютно нелогично действовать во вред нашим с ней взаимоотношениям. Жаль, что на этом спекулируют. Мы уже объясняли выгоды от соглашения, которые ваши соседи (Россия - УНИАН) не услышали", - сказал комиссар ЕС.

Фюле назвал экономическое давление России на Украину контрпродуктивным и идущим вразрез с правилами Всемирной торговой организации.

Еврокомиссар в очередной раз отметил, что Соглашение об ассоциации является двустронним делом Украины и ЕС, отвергнув таким образом предложение украинского правительства о привлечении России к новому, трехстороннему формату консультаций о возможных негативных последствиях Соглашения для украинско-российских торгово-экономических связей.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью российскому Первому каналу 24 ноября заявил, что правительство не могло предвидеть существенных изменений, которые произошли в мировой экономике в течение последних двух лет подготовки соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также реакцию основного торгового партнера - России - на планы Украины подписать соглашение с ЕС.

«Когда мы начинали эти переговоры в 2010 году, и когда мы их завершили в 2012 году, были совершенно разные обстоятельства. Мы рассчитывали на одно состояние финансового рынка, а получили другое. Мы рассчитывали на одну реакцию Российской Федерации, например, а получили совсем другую реакцию», - отметил Азаров.

24 ноября в интервью телеканалу ICTV премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что Россия пообещала Украине возобновить переговоры по пересмотру контракта 2009 года о закупке газа.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Соглашение планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

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