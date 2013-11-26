Рыбак утверждает, что Украина не рассматривает вопрос о вступлении в Таможенный союз

Оттава. Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявляет, что Украина не рассматривает вопрос о вступлении в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

«Вопрос Таможенного союза, вступления в Таможенный союз Украина на сегодняшний день не рассматривает”, - сказал спикер.

Он подчеркнул, что «мы остаемся с тем, что нам нужно все сделать, чтобы Украина, которая есть и живет в Европе, чтобы у нее были европейские стандарты, и чтобы мы все сделали, чтобы мы были в европейской семье”.

Председатель ВР подчеркнул, что на сегодня Украина “домашнее задание перед ЕС выполнила”.

По его словам, «кое-кто говорит, что не такой парламент, что плохой парламент, но это их проблемы».

«Этот парламент за год принял все законы, которые были на полках Верховной Рады 10 лет», - заявил Рыбак.

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