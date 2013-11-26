«Евромайдан» станет брендом в России - СМИ

Украинские депутаты попытались зарегистрировать в России название «Евромайдан» в качестве товарного знака. По информации «Известий», соответствующую заявку подал в Роспатент председатель украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок.

Регистрация бренда «Евромайдан» подана сразу по четырем классам. В частности, на проведение культурно-массовых мероприятий, оказание услуг телохранителей и помощь в досудебном решении споров. Также под брендом хотят выпускать сувенирную продукцию. Интересно, что памятные подарки с символикой «Евромайдана» в виде зажимов для галстуков, запонок и нагрудных знаков планируется выпускать и из драгоценных металлов. Как сообщил генеральный директор Первой патентной компании, которая занимается оформлением заявки, Анатолий Аронов, заявитель пока держится в тайне.

По словам источников «Известий», близких к украинскому парламенту, брендообладателем «Евромайдана» в России пытается стать один из соорганизаторов акции Олег Тягнибок, председатель украинской националистической партии «Свобода». По словам источника «Известий», за регистрацией стоит он, а также лидер партии «Батьковщина» Арсений Яценюк и глава партии УДАР Виталий Кличко. Ассистент Кличко от комментариев отказалась. С Олегом Тягнибоком и Арсением Яценюком связаться не удалось. Как пояснили их ассистенты, они оба в данный момент направляются в Харьков. И недоступны для общения.

Как сообщал УНИАН, на Европейской площади в Киеве собираются люди для участия в бессрочном митинге за евроинтеграцию.