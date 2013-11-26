Рыбак в Канаде просил об упрощении визового режима

Рыбак признался, что не знает, когда подпишут Соглашение об ассоциации с ЕС.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак подчеркивает необходимость упрощения визового режима между Украиной и Канадой.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам в Оттаве Рыбак сказал, что во время встречи с генерал-губернатором Канады Девидом Джонстоном обсуждал этот вопрос. По словам Рыбака, на встрече он сказал, что ”мы в 2005 году отменили визы для едущих в Украину канадцев, но вот даже на примере приехавшей делегации (речь идет о находящейся сейчас в Канаде делегации Верховной Рады - УНИАН), - Канада предоставила нам одноразовые визы».

«Я прошу, чтобы визовый режим был упрощен, чтобы большинство людей, простых людей имели возможность выехать в другие государства и сами могли бы оценить эти стандарты жизни по всем направлениям», - прибавил председатель ВР.

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Вопрос подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было главным во время встречи Рыбака с председателем Конгресса Украинских Канады Павлом Гродом. Грод отметил, что «сейчас самый главный вопрос в украинской общине Канады» - вопрос подписания соглашения между Украиной и Европейским Союзом. «Перед Украиной сейчас стоит выбор пути: или на восток, или на запад. И, к сожалению, мы видим, что Украина опять пытается быть посредине и может не достичь успеха ни в одном, ни в другом» - сказал Грод. По словам председателя Конгресса украинцев Канады, во время встречи с Рыбаком «это был основной вопрос, о котором мы говорили».

«Мы слышим от Президента Украины, что Украина вступает в европейское сообщество, но мы по действиям парламента и Кабинета министров видим, что они действительно какую-то игру ведут», - заметил Грод и прибавил, что «именно это сегодня от имени украинской общины высказал спикеру». По его словам, Рыбак заявил, что вопрос не стоит относительно подписания соглашения, а речь идет лишь о сроках, когда это будет сделано. «И когда я спросил: когда, то он говорит: ну, не знаю», - рассказал Грод.

Председатель Конгресса украинцев Канады также сообщил, что на вопрос, готова ли Украина подписать соглашение в пятницу, 29 ноября, как об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле, Рыбак ответил: «И это возможно». Грод сообщил, что в ряде городов Канады, в частности, в Оттаве, Монреале, Торонто, состоялись манифестации в поддержку украинского народа в его стремлении идти в Европу.