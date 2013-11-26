Соглашение об ассоциации "вряд ли будет подписано" в Вильнюсе - источник в ЕС

Брюссель. Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом "вряд ли будет подписано" на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в конце недели, однако есть возможность подписать его уже в ближайшее время после саммита.

Об этом заявил высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, по словам дипломата, "как выглядит сейчас, подписание вряд ли произойдет. Но двери остаются открытыми. Если Украина решит двигаться вперед в будущем - Соглашение об ассоциации на столе".

"С нашей стороны возможность подписания существует. Решение правительства Украины взять паузу не выглядит таким, которое может быть пересмотрено до конца этой недели. Но мы можем подписать соглашение в любой момент. Мы продолжим наши дискуссии", - добавил собеседник, выразив разочарование решением правительства Украины приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.

"Соглашения подобного плана подписываются не только на саммитах - это можно сделать на несколько дней, недель, месяцев позже. Это еще не конец наших дискуссий", - добавил европейский дипломат.

Он также сказал, что Президент Украины Виктор Янукович примет участие в саммите "Восточного партнерства".

"Люди хотели бы услышать от Президента Януковича, что он имеет в виду, когда он будет готов подписать - все это хотелось бы от него услышать. Как также и то, как он смотрит на целый процесс, и он должен объяснить ЕС, как ему видится эта ситуация", - сказал дипломат, добавив: "Мы должны посмотреть, что должно произойти, чтобы мы перешли от кнопки "пауза" к кнопке "включить".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Акции граждан, недовольных этим решением правительства, проходят по всей Украине.