Глава Сейма Литвы едет с незапланированным визитом в Украину
13:00, 26 ноября 2013Разное
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Председатель Сейма Литвы Лорета Граужинене сегодня, 26 ноября, отправилась в незапланированную поездку в Украину.
Об этом говорится в распорядке дня главы Сейма.
Вместе с Граужинене в Украину отбыл председатель комитета по делам Европы парламента Литвы Гедиминас Киркилас.
Граужинене встретится с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком и лидерами оппозиции.
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