Глава Сейма Литвы едет с незапланированным визитом в Украину

Председатель Сейма Литвы Лорета Граужинене сегодня, 26 ноября, отправилась в незапланированную поездку в Украину.

Об этом говорится в распорядке дня главы Сейма.

Вместе с Граужинене в Украину отбыл председатель комитета по делам Европы парламента Литвы Гедиминас Киркилас.

Граужинене встретится с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком и лидерами оппозиции.