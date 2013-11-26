Квасневский считает запоздалой реакцию Евросоюза на давление России на Украину

Варшава. Один из руководителей мониторинговой миссии Европарламента, бывший президент Польши Александр Квасневский считает запоздалой реакцию Европейского Союза на экономическое давление Российской Федерации на Украину, под воздействием которого украинская власть решила приостановить евроинтеграцию.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Квасневский сказал в эфире польского Radio Zet.

"Евросоюз пытается создать какой-то экономический пакет, который стал бы помощью для Украины, но это уже поздно, потому что до Вильнюса осталось два дня. Если бы ЕС рассудительно подумал о последствиях российского натиска еще летом, когда он начался, то мы могли быть в другой ситуации", - считает он.

Квасневский назвал прогнозируемым экономический шантаж со стороны России, которая стремится делать все для того, чтобы втянуть Украину в сферу своего влияния.

"Если мы знаем, как будет вести себя Россия, и знаем, какие методы она использует, и для этого не нужно быть философом, потому что Россия всегда их использует, то наш ответ должен был бы быть значительно более конкретным собственно в сфере экономики", - сказал он.

По мнению Квасневского, Евросоюз совместно с Международным валютным фондом должны были бы подготовить пакет экономической поддержки, который помог бы Украине улучшить экономическую ситуацию.

В частности, по его словам, МВФ мог бы согласиться на постепенное повышение цен на газ для населения вместо одномоментного их роста, на что, вполне логично, не согласится ни одно из правительств в канун выборов.

"Правительство отвечает за то, что будет завтра. Если завтра не будет денег на газ и не будет тепло дома, а зима будет суровой, то никто не будет дискутировать об ассоциации и ее последствиях в перспективе 10 лет, а будет вопрос, как решить это дело теперь", - сказал Квасневский.

Экс-президент Польши не считает потерянным делом евроинтеграции Украины. Он выразил надежду, что стороны - в случае неподписания Соглашения об ассоциации в Вильнюсе - смогут к нему вернуться в ближайшие несколько месяцев до начала выборов в Европарламент.

Квасневский также отметил важность Украины для Европы. "Здесь продолжается борьба за будущее нашего континента. Европейский Союз должен знать, что Украина не является одним из государств – кандидатов на членство в европейском объединении. Это кандидат, геостратегическая позиция которого является исключительной", - заявил он.