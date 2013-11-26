Азаров рассказал, о чем будет говорить Янукович на саммите в Вильнюсе
Премьер Украины Николай Азаров заявил, что Президент Виктор Янукович посетит саммит в Вильнюсе, где намерен обсудить вопрос о проведении консультаций с РФ и Европейским Союзом.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.
Премьер Украины на встрече с группой иностранных журналистов также заявил, что, начиная с декабря, Киев сядет за стол переговоров для составления «дорожной» карты развития отношений с Россией.
Правительство Украины 21 ноября распорядилось приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Кабмин мотивировал это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.
Как сообщал УНИАН, 26 ноября Майя Косьянчич – пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон – заявила, что Украина не является призом в соревновании между Европейским Союзом и Россией, которая остается стратегическим партнером Европы.
"Наша позиция по Украине вполне четкая. Предложение (подписание Соглашения об ассоциации - УНИАН) остается в силе. Мы будем работать с Украиной в будущем. Это не игра, в которой Украина в итоге является призом. Это партнерство между ЕС и Украиной. Мы будем и дальше работать и находиться в конструктивном контакте друг с другом", - сказала Косьянчич журналистам.
По поводу сотрудничества с Россией она сказала: "Мы в постоянном контакте с Россией. Россия - наш стратегический партнер и наш важный сосед. И так будет оставаться и в будущем".
Пресс-секретарь также сказала, что Россия никоим образом не будет представлена на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 29-го ноября.
Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.
Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.
Кабинет министров Украины также поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.
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