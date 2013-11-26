Украина - "не приз" в игре между Евросоюзом и Россией - пресс-секретарь Эштон

Брюссель. Украина не является призом в соревновании между Европейским Союзом и Россией, которая остается стратегическим партнером Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила на брифинге Мая Косьянчич – пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Наша позиция по Украине вполне четкая. Предложение (подписание Соглашения об ассоциации - УНИАН) остается в силе. Мы будем работать с Украиной в будущем. Это не игра, в которой Украина в итоге является призом. Это партнерство между ЕС и Украиной. Мы будем и дальше работать и находиться в конструктивном контакте друг с другом", - сказала Косьянчич журналистам в помещении Еврокомиссии.

По поводу сотрудничества с Россией она сказала: "Мы в постоянном контакте с Россией. Россия - наш стратегический партнер и наш важный сосед. И так будет оставаться и в будущем".

Пресс-секретарь также сказала, что Россия никоим образом не будет представлена на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 29-го ноября.

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