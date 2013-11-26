Анонс на 27 ноября

* 10-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция генерального директора торговой сети «Эльдорадо» Сергея Цыбульского и представителей крупнейших в Украине компаний-производителей бытовой техники и электроники. Цель пресс-конференции – обнародовать официальную позицию торговой сети «Эльдорадо» в отношении заявлений Госпотребинспекции Украины о применении к торговой сети «Эльдорадо» штрафных санкций на сумму, превышающую 100 млн грн. за невыполнение требований о запрете реализации более чем 200 наименований продукции. В результате ранее опубликованных заявлений Госпотребинспекции Украины в последний месяц в СМИ появилось большое количество публикаций, в которых данная ситуация освещается некорректно, чем наносится ущерб деловой репутации торговой сети «Эльдорадо» и всемирно известным компаниям-производителям бытовой техники и электроники, успешно поставляющим свою продукцию на рынки многих стран мира (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: +38 063 753 55 64, igor.melnikov@brandcom.com.ua до 18-00 26 ноября.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов: с участием министра промышленной политики Михаила Короленко, министра социальной политики Натальи Королевской, министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Правительство намерено «заморозить» зарплаты бюджетникам. К чему приведет реализация таких планов?». Участники: председатель Конфедерации независимых профсоюзов Украины Михаил Волынец, председатель Вольного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко, председатель Объединения транспортников Украины Петр Тулей, зам.председателя Вольного профсоюза образования и науки Надежда Лелека (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: "Киберпреступность: украинские банки на линии удара". Организатор - ОО «Лига финансового развития». Приглашены: Борис Приходько, первый зам.председателя НБУ (или уполномоченное лицо), Максим Литвинов, начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины; Юрий Яременко, председатель Комитета НАБУ по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем; Роман Шпек, старший советник ПАО «Альфа-Банк»; Михаил Фролов, первый зам.руководителя Службы безопасности КБ «ПриватБанк», Александр Карпов, директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем «ЕМА» (или уполномоченное лицо), Олег Матата, начальник Управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «Укринбанк»; Вера Платонова, гендиректор представительства "MasterCard Europe" в Украине и представители "Visa Card".

* На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция Олега Устенко, исполнительного директора Международного фонда Блейзера. Вопросы: Что ожидает экономику Украины в 2014 году? Насколько высока вероятность получения кредита МВФ? Стоит ли рассчитывать на оживление экономики в случае подписания СА с ЕС? Основные экономические риски Украины 2013/2014? Дефолт США: миф ли реальность?

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