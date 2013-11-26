ТОП-10 (26 ноября)

Население снизило задолженность по валютным кредитам в 3 раза

Госказначейство улучшило показатели поступлений в госбюджет

Соглашение об ассоциации "вряд ли будет подписано" в Вильнюсе - источник в ЕС

Украина продолжает демонстрировать самую низкую инфляцию среди стран СНГ

Средняя зарплата в октябре выросла на 22 грн

Азаров заявил, что отложить ассоциацию с ЕС советовала Россия

Путин: "даже возможность" пересмотра газового контракта не обсуждалась

Янукович заявил, что поедет на Вильнюсский саммит

Путин заявил, что украинские компании задолжали российским банкам 28 млрд долл.

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 864,5 млн грн и 219,4 млн долл.

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Население снизило задолженность по валютным кредитам в 3 раза

Задолженность населения Украины по банковским кредитам в иностранной валюте за 5 лет снизилась в 3 раза - до 8,9 млрд долл., сообщает Национальный банк Украины.

«Задолженность населения по банковским кредитам в иностранной валюте на текущий момент снижена в 3 раза - до 8,9 млрд долл. с 26,7 млрд долл. в октябре 2008 года», - говорится в сообщении Нацбанка.

По информации НБУ, разрыв между валютными кредитами и депозитами за этот период уменьшился почти в 5 раз - до 7,5 млрд долл. с 37 млрд долл., внешний долг банковской системы снизился вдвое - до 21 млрд долл. с 42 млрд долл.

Как отметил Нацбанк, эти положительные тенденции, способствующие повышению устойчивости банковской системы, достигнуты благодаря снижению долларизации сбережений граждан. По оценкам регулятора, за 10 месяцев текущего года уровень долларизации депозитов снизился на 5 п.п. - до 38,6%. Депозитные вклады населения в национальной валюте за этот период выросли на 33%, в то время как в иностранной валюте рост составил 2,1%.

«Существующий уровень долларизации беспокоит центральный банк, поскольку национальная денежная единица, как один из главных атрибутов государственного суверенитета, дает возможность проводить самостоятельную денежную и финансовую политику, снижает уязвимость национальной экономики к внешним шокам и упрощает управление денежно-кредитным рынком», - приводятся в сообщении слова замдиректора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Александра Арсенюка. По его словам, снижение долларизации помогает рядовым гражданам избежать валютных рисков, которые часто бывают чрезмерными. «Риски граждан - это риски банков и всей экономики», - резюмировал Арсенюк.

Как сообщал УНИАН, в октябре остатки депозитов в национальной валюте выросли на 0,3% (с начала года - на 23,2%) при одновременном их снижении в иностранной валюте на 1,5% (с начала года - на 0,1%).

Остатки депозитов на счетах физлиц за месяц выросли на 1,3% (с начала года - на 17,7%) - до 430,5 млрд грн, в то время как остатки на счетах юрлиц снизились на 3,6% (с начала года выросли на 4,6%) - до 211,4 млрд грн.

Остатки по кредитам в национальной валюте в октябре выросли на 1,3% (с начала года - на 9,9%), в иностранной валюте - на 0,4% (с начала года - на 2,6%). Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 1,1% (с начала года - на 8,3%) - до 678,1 млрд грн, физическим лицам - на 0,6% (с начала года - на 3,5%) - до 189,5 млрд грн.

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в октябре 2013 года составила 216 млн долл., что в 3 раза меньше показателя за предыдущий месяц в 678,7 млн долл. По итогам января-октября текущего года чистая покупка валюты населением составила 1,157 млрд долл. (в эквиваленте), что в 7,3 раза ниже показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года в 8,454 млрд долл. (в эквиваленте).

Национальный банк Украины в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте) или вдвое меньше предыдущего месяца.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 4,65%, или на 1,007 млрд долл., меньше показателя на 1 октября в 21,639 млрд долл., с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 15,95%, или на 3,914 млрд долл.

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Госказначейство улучшило показатели поступлений в госбюджет

Государственная казначейская служба Украины уточнила показатели поступления доходов в Государственный бюджет в январе-октябре 2013 года, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, доходы Государственного бюджета в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, согласно уточненным данным Госказначейства, выросли на 5,177 млрд грн, или на 1,9%, - до 278,678 млрд грн.

Ранее ведомство обнародовало оперативные данные, согласно которым показатель доходов госбюджета за январь-октябрь 2013 года составил 278,6 млрд грн, что на 5,098 млрд грн, или на 1,8%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По уточненным данным Госказначейства, доходы общего фонда госбюджета за январь-октябрь 2013 года составили 241,379 млрд грн (по оперативным данным - 241,4 млрд грн), что на 10,818 млрд грн, или на 4,7%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы специального фонда госбюджета за январь-октябрь текущего года составили 37,299 млрд грн (ранее - 37,2 млрд грн), что на 5,642 млрд грн, или на 13,1%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что, по уточненным данным, за январь-октябрь текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 6,038 млрд грн, или на 15,3%, по сравнению с январем-октябрем 2012 года - до 46,609 млрд грн (ранее показатель составлял 45,6 млрд грн).

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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Соглашение об ассоциации "вряд ли будет подписано" в Вильнюсе - источник в ЕС

Брюссель. Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом "вряд ли будет подписано" на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в конце недели, однако есть возможность подписать его уже в ближайшее время после саммита.

Об этом заявил высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, по словам дипломата, "как выглядит сейчас, подписание вряд ли произойдет. Но двери остаются открытыми. Если Украина решит двигаться вперед в будущем - Соглашение об ассоциации на столе".

"С нашей стороны возможность подписания существует. Решение правительства Украины взять паузу не выглядит таким, которое может быть пересмотрено до конца этой недели. Но мы можем подписать соглашение в любой момент. Мы продолжим наши дискуссии", - добавил собеседник, выразив разочарование решением правительства Украины приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.

"Соглашения подобного плана подписываются не только на саммитах - это можно сделать на несколько дней, недель, месяцев позже. Это еще не конец наших дискуссий", - добавил европейский дипломат.

Он также сказал, что Президент Украины Виктор Янукович примет участие в саммите "Восточного партнерства".

"Люди хотели бы услышать от Президента Януковича, что он имеет в виду, когда он будет готов подписать - все это хотелось бы от него услышать. Как также и то, как он смотрит на целый процесс, и он должен объяснить ЕС, как ему видится эта ситуация", - сказал дипломат, добавив: "Мы должны посмотреть, что должно произойти, чтобы мы перешли от кнопки "пауза" к кнопке "включить".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Акции граждан, недовольных этим решением правительства, проходят по всей Украине.

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Украина продолжает демонстрировать самую низкую инфляцию среди стран СНГ

Украина по итогам января-сентября 2013 года продолжает демонстрировать самые низкие показатели инфляции (индекса потребительских цен) среди стран СНГ, как и в первом полугодии текущего года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, по итогам января-сентября текущего года средний показатель инфляции для стран СНГ вырос до 3,5% с 2,8% в первом полугодии. Наибольший показатель инфляции из стран СНГ зафиксирован в Беларуси – 10%, в то время как в Украине зафиксирован показатель дефляции на 0,6%. По остальным странам, приведенным в обзоре - Азербайджану, Армении, Казахстану, Киргизстану, Молдове, Российской Федерации и Таджикистану, за указанный период зафиксированы показатели небольшой инфляции. По Туркменистану приводятся данные за предыдущий отчетный период - первое полугодие 2013 года, по Узбекистану данные отсутствуют.

По показателю промпроизводства Украина демонстрирует худшие показатели среди стран СНГ по итогам января-сентября, кроме Молдовы и Туркменистана, по которым данные за этот период не указаны. Спад промпроизводства в Украине в январе-сентябре составил 5,2%, чуть меньший спад, на 4,6%, зафиксирован в Беларуси, в то время как по остальным странам (Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан) зафиксирован рост промпроизводства.

Показатели ВВП по разным странам приводятся за разные отчетные периоды, в том числе данных за третий квартал текущего года, приведенных по Украине, нет ни по одной из рассмотренных в обзоре стран СНГ.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам первого полугодия по сравнению с началом 2013 года демонстрировала самые низкие показатели инфляции среди стран СНГ, в то время как показатели спада ВВП Украины на 1,1% и спада промпроизводства на 5,3% за этот период оказались наихудшими среди стран СНГ.

Инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, в годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%, с начала 2013 года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) - также замедление дефляции до 0,2%. Последний раз инфляция в годовом выражении была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%.

По оценкам экспертов, низкие показатели инфляции в Украине, которые фиксируются в экономике длительное время, свидетельствуют о стагнации в экономике.

Спад промышленного производства в Украине в октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012 года замедлился до 4,9%, по отношению к сентябрю 2013 года промпроизводство выросло до 7,4%, в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства сохраняется на уровне 5,2%. Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%.

Падение ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года ускорилось до 1,5%, при этом экономика Украины демонстрирует спад пятый квартал подряд. По сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора падение ВВП замедлилось до 0,4%. Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.

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Средняя зарплата в октябре выросла на 22 грн

Средняя зарплата в Украине в октябре 2013 года выросла по сравнению с сентябрем на 22 грн (0,01%) - до 3 283 грн, однако остается все еще ниже уровня средней зарплаты штатного работника в Украине в августе (3 304 грн), говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным Госстата, средний уровень зарплаты в промышленности в октябре составил 3 836 грн (против 3 784 грн в сентябре). Наибольший уровень зарплат зафиксирован в авиатранспорте - 10 222 грн (против 11 тыс. грн в сентябре) и финансово-страховой деятельности - 6 240 грн (против 6 045 грн в сентябре). Самый низкий уровень зарплат - в сфере почтовой связи и курьерской деятельности - 1 973 грн (против 1 877 грн в сентябре).

Зарплаты выше среднего уровня также зафиксированы в сфере транспорта - 4 127 грн, информации и телекоммуникаций - 4 515 грн, научно-технической деятельности - 4 477 грн и госуправлении - 3 705 грн. Средняя зарплата врачей и учителей традиционно оказалась ниже среднего - 2 334 грн (против 2 362 грн в сентябре) и 2 616 грн (против 2 730 грн в сентябре) соответственно.

Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в октябре сократилась на 3,5% и на 1 ноября составила 989 млн грн.

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Азаров заявил, что отложить ассоциацию с ЕС советовала Россия - СМИ

Россия советовала Украине отложить подписание соглашения с Евросоюзом и провести переговоры об улучшении российско-украинских торговых связей.

Об этом, как передает AFP, заявил журналистам глава правительства Николай Азаров. От кого конкретно исходила эта рекомендация, не уточняется, сообщает Lenta.ru.

В то же время, по информации Русской службы Би-Би-Си, предложение РФ звучало в форме требования.

"Руководство РФ однозначно заявило: подписание соглашения означает, что дальше обсуждать торгово-экономические режимы не будет иметь смысла", - цитирует Азарова Русская служба Би-Би-Си.

"Нам было четко сказано - мы готовы в трехстороннем режиме обсудить проблемы, но для этого отложите подписание соглашения, и мы сядем за стол переговоров, договоримся, а потом подписывайте", - добавил премьер.

При этом, по его словам, прямых ультиматумов со стороны России не было.

Указанные переговоры с Россией, как сообщил Азаров, начнутся в декабре. При этом он отметил, что четких договоренностей с российской стороной о пересмотре газового соглашения пока нет. Азаров также отрицал слухи о том, что за отказ от сближения с ЕС Россия пообещала республике кредиты.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Кабинет министров Украины также поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.

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Путин: "даже возможность" пересмотра газового контракта не обсуждалась

Россия не обсуждала с Украиной возможность пересмотра газового контракта.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Италии.

«У нас контракт, у "Газпрома", и у "НАК Украины", по-моему, до 2019 года подписан. И мы не обсуждали даже возможности пересмотра самого контракта», - сказал Путин.

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил 24 ноября, что "по большому счету" от российской стороны получено обещание пересмотреть контракт. Азаров также выразил надежду «реализовать это в ходе переговоров».

Ранее он заявлял, что Украина в перспективе может полностью отказаться от импорта российского газа, если действующий газовый контракт не будет пересмотрен.

Правительство Украины 21 ноября приостановило процесс евроинтеграции страны, заявив о необходимости развития экономических отношений с Россией и СНГ.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Украина долго и безуспешно ведет переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

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Янукович заявил, что поедет на Вильнюсский саммит

Президент Украины Виктор Янукович будет принимать участие в саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов.

«На сегодняшний день пока не меняются планы. Я неоднократно говорил, что собираюсь ехать в Вильнюс», - сказал Янукович.

По словам главы государства, на пути евроинтеграции для Украины главное - защита национальных интересов.

«Вопрос подписания или не подписания любого соглашения должен быть обоснован», - подчеркнул Янукович.

Президент дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер Live», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко («Студия 1+1»), Андрею Куликову (телеканал ICTV), Ларисе Губиноий («5 канал») и Олегу Панюте (телеканал «Украина»).

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Путин заявил, что украинские компании задолжали российским банкам 28 млрд долл.

Украинские компании задолжали 28 миллиардов долларов российским кредитным организациям, и Россия будет работать с Украиной по урегулированию этой задолженности, а также по газовым долгам, вне зависимости от решения Киева о евроинтеграции.

Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы работали с Украиной, и будем работать вне зависимости от того, как Украина определится с подписанием документа, связанного с зоной (свободной торговли) с Евросоюзом», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских межгосударственных консультаций.

Он сообщил, что задолженность украинских предприятий перед четырьмя российскими банками: Газпромбанком, Сбербанком, ВЭБом и ВТБ превышает 20 миллиардов долларов и еще около 280 миллиардов рублей (что соответствует примерно 8 миллиардам долларов).

«Эти 20 миллиардов долларов, плюс еще 8 миллиардов, плюс еще 2 миллиарда долларов, которые были проплачены за транзит (российского газа через территорию Украины) – это все кредиты или квази-кредиты», - сказал Путин.

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Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 864,5 млн грн и 219,4 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 26 ноября, привлекло в государственный бюджет 864,504 млн грн и 219,356 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Наибольшее размещение в национальной валюте проведено по краткосрочным облигациям сроком обращения 21 день. Минфин привлек в госбюджет 598,620 млн грн, удовлетворив все шесть поданных заявок по ставке доходности 4% годовых. Также в рамках размещения ОВГЗ в нацвалюте Минфин привлек 168,844 млн грн по трем поданным заявкам на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25% годовых и 97,041 млн грн по единственной поданной заявке на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30% годовых.

Основная доля средств в иностранной валюте - 199,957 млн долл. привлечены в результате размещения 5-летних облигаций в долларах США с досрочным погашением по ставке 7,5% годовых по единственной поданной заявке. Также Минфин удовлетворил 2 из 3 поданных заявок на приобретение полугодовых облигаций в долларах США и привлек в госбюджет 19,399 млн долл. по ставке доходности 7,75% годовых.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 2,618 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 5 ноября привлек в госбюджет 49,886 млн долл., 6 ноября, в результате дебютного размещения облигаций сроком обращения 21 день, - 458,934 млн грн, 12 ноября - 653,721 млн грн и 252,346 млн долл., 19 ноября - 1,243 млрд грн и 299,876 млн долл.

По состоянию на 26 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 239,950 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,911 млрд грн, в собственности банков - 77,686 млрд грн, нерезидентов - 7,172 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 25 ноября, с начала года в госбюджет поступило 114,668 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 62,996 млрд грн, на обслуживание госдолга – 27,862 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

УНИАН