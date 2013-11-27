Вице-спикер сейма Литвы: в феврале 2014 года саммита Украина–ЕС не будет

Вице-спикер сейма Литвы, бывший премьер-министр этой страны Гедиминас Киркилас cообщил, что в феврале 2014 года саммит Украина–ЕС не состоится.

Как сообщает Радио Свобода, Киркилас также сказал, что делегация парламента Литвы во главе с председателем сейма Лореттой Граужинене, которая во вторник со срочным визитом прибыла в Украину, будет убеждать украинскую власть не отказываться от заключения Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе.

«Мы думаем, что откладывать не стоит, что есть хороший шанс, мы знаем свой опыт. Вы спрашиваете о вероятном саммите Украина–ЕС в феврале следующего года. В феврале не будет саммита. Сейчас Украина должна все шансы подписать, Европейский Союз сказал: договор на столе, теперь дело за Украиной», – отметил Киркилас.

В то же время, Граужинене, которая во вторник выступила со сцены Евромайдана, сегодня должна встретиться с высшим руководством Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что не исключает, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом может быть подписано во время саммита Украина-ЕС в начале 2014 года.

22 ноября европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле заявил, что Соглашение об ассоциации может быть подписано на будущем саммите Украина-ЕС. «Не нужно быть ученым, чтобы увидеть, что следующая возможность для подписания - это саммит Украина-ЕС, дата которого еще не определена, мы думаем в конце зимы - в начале весны», - сказал он.