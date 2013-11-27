Администрацию Обамы просят ввести санкции против Януковича и Кабмина

Администрацию Президента США просят ввести санкции против Президента Украины Виктора Януковича и правительства Украины за отказ от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Соответствующая петиция опубликована 26 ноября на сайте Администрации Президента США.

В петиции напоминается, что 21 ноября правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Мы не можем принять тот факт, что Президент Виктор Янукович и его правительство отказывают народу Украины в праве стать ближе к западной цивилизации. Мы требуем ввести персональные санкции против Януковича и членов Кабинета министров Украины, если только Янукович не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе, Литва, 29 ноября", - говорится в петиции.

В качестве санкций авторы петиции требуют, в частности, запретить Януковичу и членам правительства въезд на территорию США и Евросоюза, а также заморозить банковские счета связанных с ними компаний.

На сайте также отмечается, что Белый дом рассмотрит петицию, если она наберет 100 тысяч голосов до 26 декабря. Сейчас петиция собрала 2220 подписей.

Источник: https://petitions.whitehouse.gov/petition/impose-personal-sanctions-president-ukraine-viktor-yanukovych-and-cabinet-ministers-ukraine-members/h58Fz30V

Как сообщал УНИАН, с 21 ноября, когда Правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Украине начались массовые акции протеста и митинги.

В Киеве стихийные общественные акции возникли на Майдане Незалежности и на Европейской площади. 26 ноября вечером два Евромайдана объединились на Майдане Незалежности.