Президент Польши посетит Украину 2 декабря
Варшава. Президент Польши Бронислав Коморовский посетит с однодневным рабочим визитом Украину в следующий понедельник, 2 декабря.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы Польского государства.
Согласно сообщению, Коморовский планирует открыть совместно с Президентом Украины Виктором Януковичем новый пункт пропуска на польско-украинской границе "Будомеж-Грушев".
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что не исключает, что Президент Польши Бронислав Коморовский прилетит в Украину для встречи с Президентом Виктором Януковичем, если появится хоть малейшая возможность изменить решение Украины о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Бронислав Коморовский удивлен решением украинского правительства, но считает еще не утраченной европейскую интеграцию Украины.
Кабмин 21 ноября решил приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Соглашение планировалось подписать в Вильнюсе в конце ноября.