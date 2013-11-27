Президент Польши посетит Украину 2 декабря

Варшава. Президент Польши Бронислав Коморовский посетит с однодневным рабочим визитом Украину в следующий понедельник, 2 декабря.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы Польского государства.

Согласно сообщению, Коморовский планирует открыть совместно с Президентом Украины Виктором Януковичем новый пункт пропуска на польско-украинской границе "Будомеж-Грушев".

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что не исключает, что Президент Польши Бронислав Коморовский прилетит в Украину для встречи с Президентом Виктором Януковичем, если появится хоть малейшая возможность изменить решение Украины о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Бронислав Коморовский удивлен решением украинского правительства, но считает еще не утраченной европейскую интеграцию Украины.

Кабмин 21 ноября решил приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Соглашение планировалось подписать в Вильнюсе в конце ноября.