Азаров уверяет, что у власти есть план решения проблем с ЕС и РФ

Кабинет министров имеет план урегулирования противоречий с Евросоюзом и Россией, суть которого - в восстановлении нормального торгово-экономического режима с РФ и договоренности с ЕС о предоставлении финансовой помощи на переходной период после подписания Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил на заседании в Кабинете министров.

«Стало очевидно, что в условиях, которые сложились, переговоры по урегулированию острых проблем, с которыми столкнулась Украина, надо продолжить. Мы должны выработать условия, при которых наша экономика избежит катастрофических потерь, а люди - краха европейских надежд и обвального ухудшения уровня жизни. У нас есть план урегулирования противоречий. Они возникли, как видно, в треугольнике интересов Украины, Европейского Союза и России», - отметил Азаров.

Поэтому, как подчеркнул премьер, логично и успешно их можно решать в трехстороннем формате.

«Кто закрывает на это глаза, тот на самом деле тормозит процесс подписания Соглашения об ассоциации. При этом очевидно, что наша позиция основана на интересах Украины. Это альфа и омега суверенной политики», - отметил глава правительства.

С таким посланием, по словам Азарова, Президент Украины Виктор Янукович примет участие в вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

«Хочу подчеркнуть, что цель трехсторонних переговоров: снять противоречия и подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом на лучших для Украины условиях, не теряя рынков ни России, ни ЕС», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

В то же время КМУ поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики “предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами Содружества Независимых Государств об оживлении торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления общими усилиями экономического потенциала государства”, - сказано в распоряжении.

В то же время Европейский Союз не видит возможностей подключить Россию к переговорам Украины и Евросоюза об ассоциации, диалог может вестись только на двусторонней основе, заявил, в частности, глава Представительства ЕС в России Вигадас Ушацкас.

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