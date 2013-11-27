Анонс на 28 ноября

* Состоится заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на тему: «О возможности эксплуатации энергоблока № 1 Южно-Украинской АЭС сверх проектного срока».

* Состоится заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики в форме открытого слушания. На заседание дополнительно выносится вопрос «О нарушении Условий и Правил осуществления предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу и Условий и Правил осуществления предпринимательской деятельности по передачи электрической энергии местными (локальными) электросетями ОАО «Полтаваоблэнерго».

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Презентация результатов социологического исследования «Формирование экономической активности молодежи Украины». Исследование проводилось Украинским институтом социальных исследований имени А.Яременко в рамках программы «Формирование экономической активности молодежи Украины», которую реализует ВМОО «Совет молодых предпринимателей Украины» при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины. Общая цель исследования - определение факторов, барьеров и путей формирования экономической активности молодого поколения. Результаты социологического исследования представят Сергей Глущенко, первый заместитель министра молодежи и спорта Украины; Анна Михальская, заместитель председателя ВМОО «Совет молодых предпринимателей Украины», Татьяна Бондарь, директор ОО «Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко» (ул. Крещатик, 4, конференц - зал). Телефон: ( 044 ) 501-50-75, е-mail: savchook@uisr.org.ua

Пресс-конференция на тему: «Евроинтеграция Украины: экономические перспективы и вызовы». Участники: директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак; эксперт Института публичной политики Ильдар Газизуллин.

* Коллегия Минэнергетики.

* Начнется заседание Общественного совета при Минагрополитики. Вопросы: приоритетность евроинтеграционного курса Украины, достигнутые в этом направлении результаты и необходимость надлежащей подготовки экономики Украины к созданию зоны свободной торговли с ЕС, включая привлечение финансовых ресурсов со стороны ЕС для компенсации возможных экономических потерь. В заседании примет участие министр Николай Присяжнюк. Запланирован подход к прессе.

* 11-30 - в УНИАН председатель Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергей Орехов проведет пресс-конференцию на тему: «О взаимодействии Госпотребинспекции Украины с Роспотребнадзором по вопросам обеспечения качества и безопасности украинской продукции» (ул. Крещатик, 4, конференц -зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол «Украинского форума» на тему: «Европейская перспектива Украины: возможности и риски». В мероприятии примут участие Виктор Суслов, представитель Украины при Евразийской экономической комиссии, Владимир Семиноженко, председатель Украинского форума, Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ, а также известные политологи Вадим Карасев, Дмитрий Выдрин, Андрей Ермолаев, Михаил Погребинский, Владимир Фесенко и другие.

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