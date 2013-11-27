Премьер Латвии подал в отставку из-за трагедии в торговом центре Риги

Премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис принял решение уйти в отставку в связи с трагедией в торговом центре Maxima в Риге, где погибли более 50 человек.

Как передает РИА Новости, об этом он заявил сегодня после встречи с Президентом Латвии Андрисом Берзиньшем.

Премьер-министр сказал, что он берет на себя политическую ответственность за случившееся. Он также добавил, что все подробности он расскажет на специальной пресс-конференции.

Как сообщалось, стена и крыша торгового центра сети Maxima обрушились вечером 21 ноября, под завалами оказались десятки людей. Площадь обрушения составила 1,5 тысячи квадратных метров. Погибли 54 человека, около 40 получили ранения.

Эта катастрофа стала самой масштабной в новейшей истории страны.