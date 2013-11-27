Меркель надеется, что Украина все-таки подпишет соглашение с ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что Украина все-таки подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС.

Об этом Меркель заявила, отвечая на вопрос ТСН.

Как отметила канцлер, она хочет напомнить Президенту России Владимиру Путину, что холодная война закончилась, а значит, не нужно рассматривать евроинтеграцию Украины как инструмент против России. Об этом канцлер планирует лично поговорить с российским Президентом.

Также Меркель сказала, что завтра в Вильнюсе надеется встретить Президента Украины Виктора Януковича и сказать ему, что приглашение подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в силе.

"Насколько я читала, он будет отрицать, что его к такому решению подтолкнула Россия. Он, наверное, будет утверждать, что это самостоятельное его решение. Кстати, иногда он говорит, что, наоборот, Европа оказывала давление, но с этим уже не соглашусь я", - сказала Меркель.

Она напомнила, что Евросоюз дал Украине приглашение в рамках политики «Восточного партнерства». "Украина пока приняла решение в данный момент не подписывать Соглашение об ассоциации. Мы будем и в дальнейшем приглашать Украину сделать это", - пообещала канцлер.

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По словам Меркель, в этом вопросе есть структурная проблема. Потому что приближение Украины к Европе в России понимают как отдаление от России. "Этот менталитет "или/или" нам нужно побороть. Сами страны «Восточного партнерства» справиться с этим не смогут. Здесь нужно действовать Европейскому Союзу. И в этом я вижу особую задачу для Германии, это нам нужно говорить с Россией. Чтобы мы, наконец, попрощались с этим "все или ничего". Холодная война уже закончилась. Страны должны иметь возможность принимать самостоятельные решения", - сказала канцлер.

При этом Меркель отметила, что они видят Россию как стратегического партнера. Ведь ЕС покупает российский газ. А сама Россия заинтересована в партнерстве, которое направлено на ее модернизацию.

"Нам нужно преодолеть последние реликты холодной войны, и я очень охотно буду прилагать и свои усилия", - заверила канцлер.