Сенат парламента Италии проголосовал за лишение Берлускони сенаторских полномочий

Сенат парламента Италии сегодня в ходе открытого голосования принял решение лишить бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони статуса сенатора.

Как передает РИА Новости, вместе с должностью экс-премьер утратил также парламентский иммунитет.

Как сообщалось, Верховный кассационный суд Италии 1 августа подтвердил приговор, вынесенный ранее в отношении Берлускони Апелляционным судом по громкому делу о финансовых махинациях в созданной им медийной группе Mediaset.

Политик был приговорен к четырем годам лишения свободы, при этом срок заключения ему был автоматически сокращен до одного года в связи с законом о помиловании от 2006 года.