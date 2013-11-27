ТОП-10 (27 ноября)

Госдолг Украины в октябре снизился на 0,32%

Прибыль банков Украины снизилась в 1,8 раза

Украина договорилась со Словакией о поставках газа – Ставицкий

Украина может выкупить у «Роснефти» 50% акций Лисичанского НПЗ

Украина подписала соглашение с компаниями Eni и EDF по добыче углеводородов

С 1 января Россия окончательно переходит на таможенное декларирование в электронной форме

Обнародован текст Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Украина и ЕС в Вильнюсе парафируют соглашение об общем авиапространстве

Меркель надеется, что Украина все-таки подпишет соглашение с ЕС

В Украине улучшился индекс потребительских настроений

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Госдолг Украины в октябре снизился на 0,32%

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за октябрь 2013 года снизилась на 223 млн долл., или на 0,32%, - до 68,837 млрд долл. (550,215 млрд грн), сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, за январь-октябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,342 млрд долл., или на 6,73%.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в октябре текущего года снизился на 107 млн долл., или 0,29%, - до 36,234 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - на 117 млн долл., или 0,36%, - до 32,603 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в октябре снизился на 80 млн долл., или 0,14%, - до 56,338 млрд долл., при этом внешний госдолг вырос на 21 млн долл., или 0,08%, - до 26,307 млрд долл., внутренний - снизился на 102 млн долл., или 0,34%, - до 30,030 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в октябре сократилась на 143 млн долл., или 1,13%, - до 12,499 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 9,926 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 2,573 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн), за январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или 7,08%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга (без учета гарантированного) на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал в Верховной Раде проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

По оценкам экспертов, в 2014 году Украине потребуется 17,4 млрд долл. на выплаты по внешним обязательствам.

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Прибыль банков Украины снизилась в 1,8 раза

Прибыль банков Украины в январе-октябре 2013 года составила 2,1 млрд грн, что на 1,7 млрд грн, или в 1,8 раза, меньше показателя за аналогичный период 2012 года в 3,8 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации Нацбанка, в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходы банков выросли на 9,1% – до 135,7 млрд грн, расходы – на 10,8%, до 133,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-сентябре 2013 года составила 1,732 млрд грн, что в 1,6 раза меньше показателя за аналогичный период 2012 года в 2,775 млрд грн.

По итогам 2012 года банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

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Украина договорилась со Словакией о поставках газа – Ставицкий

Украина получила подписанный Словакией договор о возможности прокачки газа по ее территории и намерена довести импорт до 10 млрд кубометров топлива в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«На прошлой неделе к нам пришел договор, который будет подписан в скором времени. Это договор от словацкого оператора Eustream, он дает разрешение на прокачку газа через территорию Словакии», - сказал Ставицкий.

По словам министра, к сентябрю 2014 года объем поставок природного газа через территорию Словакии возможно будет довести до 10 млрд кубометров в год при условии проведения определенных модернизационных работ на участках системы транспортировки топлива.

При этом министр отметил, что словацкая сторона уже подписала договор. «Да, подписала», - сказал Ставиций, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН. «Он (договор - УНИАН) уже пришел от Словакии – то есть, теперь время за нами», - добавил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, вопрос о реверсных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии должен был разрешиться еще 7 ноября после переговоров с представителями Еврокомиссии, однако положительного результата на тот момент добиться так и не удалось.

На прошлой недели издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что вопрос о реверсных поставках газа из Европы через территорию Словакии, которые Украина пытается наладить с мая текущего года, может решиться в ближайшие дни.

25 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, что Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос.

По его словам, в случае запуска словацкого маршрута реверсных поставок газа Украина сможет получать наибольшие объемы «голубого» топлива - не менее 10 млрд куб. м.

В сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.

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Украина может выкупить у «Роснефти» 50% акций Лисичанского НПЗ

Украина может выкупить у собственника одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны Лисичанского НПЗ - российской компании «Роснефть» - 50% или даже 100% акций этого простаивающего уже более года предприятия, заявил в интервью ведущим телеканалам Президент Украины Виктор Янукович.

«Мы делаем все для того, чтобы запустить Лисичанский нефтеперерабатывающий завод... Сейчас переговоры идут к завершению, и если нам удастся, то мы хотим, чтобы это был завод пятьдесят на пятьдесят с Россией», - сказал Янукович.

«Сегодня, как мне сказали, переговоры идут, и они идут к завершению, и скорее всего будет пятьдесят на пятьдесят, но, возможно, Украина его выкупит на 100 процентов», - добавил глава государства.

Ранее в ноябре вице-президент по переработке и нефтехимии компании «Роснефть» Игорь Павлов заявил, что крупнейшая в России государственная нефтяная компания «Роснефть» ожидает от правительства Украины создания благоприятных условий для возобновления работы Лисичанского НПЗ ориентировочно весной 2014 года.

По его словам, модель развития деятельности компании «Роснефть» в Украине должна базироваться на нескольких ключевых составляющих. В их числе - добросовестная конкуренция на рынке нефтепродуктов, введение налоговых льгот на период модернизации Лисичанского НПЗ с последующим после запуска завода пятилетним периодом предоставления льгот по налогу на прибыль. Кроме того, «Роснефть» рассчитывает использовать мощности завода для работы в режиме толлинга (переработки сырья по давальческой схеме) без ограничения объемов поставки сырья.

Как сообщал УНИАН, Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год. Вместе с тем, завод простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР. «Роснефть» стала собственником завода в конце прошлого года.

В августе текущего года министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что правительство Украины может проверить выполнение приватизационных условий собственником НПЗ, если «Роснефть» не обеспечит выполнения условий контракта, а именно – не обеспечит загрузку завода и сохранение рабочих мест.

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Украина подписала соглашение с компаниями Eni и EDF по добыче углеводородов

Украина подписала соглашение о разделе продукции с итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France (EDF) по добыче углеводородов на шельфе Черного моря.

«Да, подписали», - сообщил УНИАН представитель пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности.

Ранее, в ходе брифинга в Кабинете министров, министр энергетики Эдуард Ставицкий сообщил, что инвестиции в проект со стороны европейских компаний составят 4 млрд долл., а ежегодная добыча нефти по базовому сценарию составит 2 млн тонн в год, а по оптимистическому - 3 млн тонн. В поисковые работы инвесторы вложат 350 млн долл. - будет сделана 3D сейсмика и пробурены скважины.

Министр также раскрыл подробности долевого участия каждой из сторон в разделе продукции. «Инвесторы будут получать 75% (от общего объема добычи - УНИАН), а государство - 25%. Это без налогов», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в середине октября Кабинет министров утвердил проект соглашения о разделе продукции, предусматривающий разработку нефтегазовых месторождений на участках Субботина, Абиха, Маячная и Кавказская.

Проектом соглашения предполагалось подписание СРП между Украиной, госпредприятием «Черноморнефтегаз», частной компанией «Воды Украины», Eni и Electricite de France.

В январе министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, добывающий газ в бассейне Черного моря.

26 сентября 2013 года Кабинет министров Украины подписал договор с ExxonMobil относительно заключения соглашения о разделе углеводов в пределах участка Скифский (шельф Черного моря).

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С 1 января Россия окончательно переходит на таможенное декларирование в электронной форме

Федеральная таможенная служба России завершает проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих введение с 1 января 2014 года обязательного таможенного декларирования товаров в электронной форме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, с этого момента таможенное декларирование в России станет осуществляться только в электронной форме на основе информационных технологий взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, за исключением случаев, установленных правительством Российской Федерации.

С 1 января 2014 года таможенное декларирование товаров будет обязательно производиться в электронной форме. Исключение составят случаи, определенные постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении категорий товаров, лиц, перемещающих товары, а также таможенных процедур, при которых таможенное декларирование товаров может осуществляться в письменной форме». Проект данного постановления ФТС России подготовила и согласовала со всеми заинтересованными ведомствами. Исключения связаны со спецификой информации о товаре (государственная тайна), спецификой таможенных процедур (уничтожение, отказ в пользу государства, специальная таможенная процедура) и рядом случаев (например, пересылка товаров в международных почтовых отправлениях, декларирование товаров отдельными категориями иностранных лиц, перемещение товаров физическими лицами или в адрес физических лиц). Причем в этом случае право выбора формы декларирования останется за декларантом.

Для таможенного декларирования в электронной форме декларант использует электронную подпись, которую можно получить как непосредственно в ФТС России, так и в 21 удостоверяющем центре, которые входят в систему удостоверяющих центров таможенных органов.

Сообщается, что уже сейчас функционируют 26 Центров электронного декларирования во всех федеральных округах. В отдельных субъектах Российской Федерации на их долю приходится до 90% от всех поданных в электронной форме деклараций на товары.

Одним из «узких» мест применения электронного декларирования, как известно, является необходимость в ряде случаев одновременного представления наряду с декларацией на товары в электронной форме копий товаросопроводительных, коммерческих, а также разрешительных документов, выдаваемых иными государственными органами. Таких государственных органов – более 20. В 2013 году около 30% деклараций, поданных в электронной форме, потребовали представления документов на бумажных носителях. Для уменьшения доли таких деклараций ФТС России разработала и внедрила в таможенных органах автоматизированную систему формирования, ведения и использования базы данных разрешительных документов. Кроме того, ФТС России организует электронное межведомственное взаимодействие с государственными органами в целях получения сведений из разрешительных документов, выданных этими государственными органами, чтобы у декларантов не было необходимости представлять данные разрешительные документы на бумажных носителях.

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Обнародован текст Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Представительство Украины при Европейском Союзе и Европейском Содружестве по атомной энергии сообщает, что текст Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС напечатан.

Официальный сайт Представительства Украины при ЕС опубликовал фото специального печатного издания Соглашения об ассоциации.

Напомним, полный текст Соглашения об ассоциации, которое насчитывает почти тысячу страниц, на украинском языке обнародован на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры по новому Соглашению об ассоциации, которое предусматривает также создание углубленной зоны свободной торговли.

Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

15 мая Европейская комиссия приняла проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года.

Однако 21 ноября Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

26 ноября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что будет принимать участие в саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября. Янукович отметил, что Киев не меняет курс на евроинтеграцию, но подписание Соглашения с ЕС возможно лишь тогда, когда Украина будет экономически к этому готова.

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Украина и ЕС в Вильнюсе парафируют соглашение об общем авиапространстве

28 ноября в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства будет парафировано Соглашение между ЕС, его государствами-членами и Украиной об Общем авиационном пространстве.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул после подписания Общего заявления о сотрудничестве в области расширения действия спутниковых систем функционального дополнения EGNOS на территорию Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, по словам Вилкула, «для развития авиационной отрасли правительство проводит системную работу по повышению безопасности полетов, внедрению современных систем навигации, привлечению на рынок Украины новых лоу-кост компаний и развитию авиационной инфраструктуры. 28 ноября в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства будет парафировано Соглашение между ЕС, его государствами-членами и Украиной об Общем авиационном пространстве».

Вице-премьер отметил, что присоединение Украины к свободному авиационному пространству фактически создаст дополнительные возможности относительно открытия рейсов по новым направлениям как для украинских, так и зарубежных авиакомпаний. Это создаст конкуренцию, что позволит повысить качество авиауслуг и снизит стоимость перелетов.

Вилкул рассказал, что с 2010 года в Украине построены 4 аэродромные диспетчерские вышки – в Симферополе (в 2010 г.), Донецке (в 2012 г.), Харькове (в 2013 г.) и в аэропорту «Киев» (Жуляны) (в 2013 г.). Также планируется реконструкция вышки и строительство Центра управления воздушным движением во Львове. Кроме повышения безопасности, новые центры управления позволят увеличить пропускную способность аэропортов. Также за последние три года введено в эксплуатацию 5 современных аэродромных радиолокаторов в Борисполе, Львове, Симферополе, Одессе и Днепропетровске, модернизированы 4 автоматизированные системы управления воздушным движением – в Борисполе, Донецке, Харькове и Львове.«Кроме того, благодаря принятым мерам Украина в октябре 2013 года получила 1 категорию FAA (ФАА – Федеральной Авиационной Администрации США), и отныне украинские перевозчики имеют возможность значительно расширить географию полетов и открыть рейсы в города США. Решение ФАА, которое относит Украину к Категории 1 Программы IASA, базируется на результатах аудита, согласно которым Государственная авиационная служба Украины соответствует всем нормам Международной организации гражданской авиации (ІКАО)», - напомнил вице-премьер.

В Украине возобновлены дальнемагистральные авиарейсы в Индию (Гоа), Таиланд, Вьетнам и Доминиканскую Республику. Украинские авиакомпании будут расширять сеть беспересадочных рейсов в страны Азии и Америки.

Недавно начал работу новый терминал D в аэропорту «Киев» (Жуляны). Вскоре будет открыт еще один терминальный комплекс С, который будет обслуживать бизнес-авиацию. Создание современных терминалов является важной составляющей привлечения на украинский рынок новых лоу-костов. В этом году уже привлечены 2 новые лоукост-компании - испанская «Vueling Airlines» и итальянская «Meridiana Fly». Теперь в Украине работают 8 иностранных лоукост-авиаперевозчиков, которые летают по 19 маршрутам в 8 стран мира.

Благодаря последовательным действиям по реорганизации и улучшению работы авиационной отрасли пассажиропоток через аэропорты Украины за 9 месяцев 2013 года увеличился на 5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составил более 11,6 млн пассажиров.

"Дальнейшее развитие отрасли должно быть обеспечено за счет привлечения частных инвестиций на основе государственно-частного партнерства, повышения эффективности управления отраслью, привлечения лоу-костов, создания комфортных условий для пассажиров, повышения безопасности полетов», – уверен Вилкул.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз во время 8-го раунда переговоров в Брюсселе 21-22 октября с.г. согласовали текст соглашения о едином авиационном пространстве и договорились о дальнейшем сотрудничестве с целью подготовки документа к подписанию.

«Создание общего авиационного пространства является одним из ключевых элементов реализации предстоящего Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере транспорта», - отмечалось в сообщении Представительства Украины при ЕС и Европейском содружестве по атомной энергии.

Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года. В соответствии с Планом первоочередных мероприятий относительно интеграции Украины в ЕС на 2013 год эти переговоры должны завершиться на протяжении 2013 года.

Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.

Напомним, 21 ноября Кабинет министров Украины своим распоряжением приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, которое должно было состояться на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.

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Меркель надеется, что Украина все-таки подпишет соглашение с ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что Украина все-таки подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС.

Об этом Меркель заявила, отвечая на вопрос ТСН.

Как отметила канцлер, она хочет напомнить Президенту России Владимиру Путину, что холодная война закончилась, а значит, не нужно рассматривать евроинтеграцию Украины как инструмент против России. Об этом канцлер планирует лично поговорить с российским Президентом.

Также Меркель сказала, что завтра в Вильнюсе надеется встретить Президента Украины Виктора Януковича и сказать ему, что приглашение подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в силе.

"Насколько я читала, он будет отрицать, что его к такому решению подтолкнула Россия. Он, наверное, будет утверждать, что это самостоятельное его решение. Кстати, иногда он говорит, что, наоборот, Европа оказывала давление, но с этим уже не соглашусь я", - сказала Меркель.

Она напомнила, что Евросоюз дал Украине приглашение в рамках политики «Восточного партнерства». "Украина пока приняла решение в данный момент не подписывать Соглашение об ассоциации. Мы будем и в дальнейшем приглашать Украину сделать это", - пообещала канцлер.

По словам Меркель, в этом вопросе есть структурная проблема. Потому что приближение Украины к Европе в России понимают как отдаление от России. "Этот менталитет "или/или" нам нужно побороть. Сами страны «Восточного партнерства» справиться с этим не смогут. Здесь нужно действовать Европейскому Союзу. И в этом я вижу особую задачу для Германии, это нам нужно говорить с Россией. Чтобы мы, наконец, попрощались с этим "все или ничего". Холодная война уже закончилась. Страны должны иметь возможность принимать самостоятельные решения", - сказала канцлер.При этом Меркель отметила, что они видят Россию как стратегического партнера. Ведь ЕС покупает российский газ. А сама Россия заинтересована в партнерстве, которое направлено на ее модернизацию.

"Нам нужно преодолеть последние реликты холодной войны, и я очень охотно буду прилагать и свои усилия", - заверила канцлер.

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В Украине улучшился индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2013 года вырос на 3,5 пункта по сравнению с сентябрем текущего года – до 84, что связано с непродолжительным бабьим летом в этом месяце.

Такие данные обнародовала компания GfK Ukraine по результатам проведенного исследования.

«Непродолжительное бабье лето во втором осеннем месяце способствовало улучшению потребительских настроений украинцев. Октябрьский индекс потребительских настроений равен 84, что на 3,5 пункта больше, чем в сентябре», - говорится в сообщении.

Кроме того, выросла оценка текущего положения, которая в октябре составила 85,6, что на 6,4 пункта больше показателя сентября. Также в октябре украинцы улучшили свои ожидания относительно развития экономики страны - данный показатель увеличился на 1,5 пункта – до 83.

По данным исследования, в сентябре несколько поубавился пессимизм украинцев относительно динамики безработицы. Соответствующий показатель снизился на 5,3 пункта по сравнению с сентябрем и составил 136,5. Также в октябре незначительно улучшился индекс инфляционных ожиданий - до 183,7, что на 1 пункт меньше сентябрьского показателя.

«Сезон сбора урожая в Украине сдвинулся в этом году с сентября на октябрь, теплая погода способствовала улучшению ситуации и в других отраслях. Это подтолкнуло потребительские настроения вверх. Однако из-за слабых ожиданий относительно развития экономики настроения остаются крайне неустойчивыми», - считают аналитики GfK Ukraine.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в сентябре 2013 года снизился на 7,2 пункта по сравнению с августом текущего года – до 80,6, став самым низким показателем за последние полтора года.

Аналитики GfK Ukraine сообщали, что потребительские настроения в Украине за последние несколько лет стабилизировались, но остаются на низком уровне. Стабилизацию нельзя назвать положительной, так как уровень потребительских настроений в Украине остался на том же уровне, что и 14 лет назад, хотя он должен расти.

Справка УНИАН. GfK Ukraine — крупнейшая компания по маркетинговым и социальным исследованиям в Украине, входящая в международную исследовательскую сеть GfK Group.

Исследование потребительских настроений в Украине компания GfK Ukraine проводит ежемесячно с 2001 года. По данным компании, оно проводится по международной методике, которая используется также в США и в странах Европейского Союза.

УНИАН