Президент Румынии заявил о намерении создать единое государство с Молдовой

Объединение с Молдовой должно стать третьим важным проектом во внешней политике Румынии после вступления в НАТО и присоединения к Евросоюзу, заявил в эфире румынского телевидения Президент Румынии Траян Бэсеску.

"Мы хотим сделать единое государство", - сказал он, сообщает РИА Новости.

Комментарий Бэсеску появился накануне вильнюсского саммита "Восточного партнерства", где планируется парафировать соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом. Ключевым элементом соглашения станет создание зоны свободной торговли Молдовы с ЕС.

Как сообщает сайт телеканала Stirile TV, Бэсеску назвал готовящееся соглашение первым шагом Молдовы на долгом пути к европейской интеграции, который может стать выгодной предпосылкой для возможного союза с Румынией.

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