В России перед саммитом ЕС заявили о готовности к новому договору о партнерстве с Украиной

Москва. В Государственной думе России перед саммитом «Восточного партнерства» в Вильнюсе заявили о готовности обсуждать и готовить новый российско-украинский договор о стратегическом партнерстве.

Об этом УНИАН заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

«Мы в Госдуме выражаем поддержку конструктивным силам в Украине. Мы готовы, в первую очередь, в парламентской плоскости оказать экспертную и консультативную помощь по оценке последствий возможной евроинтеграции, а также обсуждать и готовить новый российско-украинский договор о стратегическом партнерстве, о котором заявил Виктор Янукович», - сказал Слуцкий.

По его словам, подготовка к саммиту «Восточного партнерства» проходит под беспрецедентно высоким давлением Запада на Украину.

«Как еще иначе расценить заявления из Вильнюса и факт публикации на сайте Белого дома США петиции с призывом к введению санкций в отношении руководства Украины за решение приостановить подготовку Соглашения об ассоциации с Евросоюзом? Европейская или евразийская интеграция – это, прежде всего, суверенное право выбора Киева. Однако сам факт того, что Украина «позволила» себе притормозить и отойти от линии, навязываемой ЕС, определенными силами в Вашингтоне воспринимается как достойный наказания», - считает он.

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Слуцкий убежден, что это подтверждает, что США ведут, в данном случае, через Евросоюз, политику «подчинения» для остальных стран, продолжая линию на построение однополярного мира.

Он заявляет, что тактика же «Восточного партнерства» - это тактика неприкрытого ампутирования от евразийского проекта стран постсоветского пространства, «поляризации» их в западном направлении на правах полуколоний.

«Столь бурная реакция на решение Президента Украины свидетельствует о том, что процессы так называемого «Восточного партнерства» есть не что иное, как надстройка против, как выражалась экс-госсекретарь США Клинтон, «ресоветизации», то есть в понимании Вашингтона, проекта по евразийской интеграции», - сказал он.

Слуцкий уверен, что евразийский и европейский вектор не противоречат друг другу. Это, кстати, доказала Армения, которая не отказывается от евросотрудничества, но выбирает членство в ТС, добавил он.

Как известно, сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе начинается двухдневный саммит инициативы Евросоюза «Восточное партнерство», участие в котором примет Президент Украины Виктор Янукович.