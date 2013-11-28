Арбузов: "Никакого разворота не произошло", Украина держит курс на Европу

Вильнюс. Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявляет, что Украина продолжает держать курс на Европу и «никакого разворота не произошло», несмотря на решение правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арбузов сказал на бизнес-форуме в рамках саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

"Курс на Европу мы по-прежнему держим. Никакого разворота не произошло. Украинцам нужна Европа. Европейский путь для нас - это единственный путь", - сказал Арбузов, уйдя при этом от четкого ответа на вопрос, когда Украина будет готова подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Я убежден, что это исторический момент для нашей страны. Никто не говорил, что евроинтеграция будет легким процессом. Но мы будем бороться за наше право и воплощать решение (о евроинтеграции - УНИАН), которое мы приняли", - отметил Арбузов. Это заявление политики и представители бизнеса шести стран "Восточного партнерства" встретили аплодисментами.

В зале, где проходил форум, присутствовали люди с плакатом, на котором на английском языке было написано «Вы боитесь Путина?». После выступления Арбузова их вывели из зала представители службы безопасности.

Напомним, в Вильнюсе сегодня начинается двухдневный саммит инициативы Евросоюза "Восточное партнерство", на котором Украина планировала подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.