Премьер Литвы: шанс подписать ассоциацию Украина-ЕС будет через два года
Вильнюс. Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткевичус заявляет, что не надеется на подписание в пятницу, 29 ноября, на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза.
Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в столице Литвы.
По словам главы литовского правительства, следующий шанс для подписания соглашения будет "через два года".
"Подпишет ли Украина соглашение завтра? Нет! Я думаю, что нужно еще поработать. Думаю, еще где-то года два нужно будет поработать до подписания", - заметил Буткевичус.
Как известно, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле ранее крайним сроком для решения судьбы соглашения назвал утро пятницы, 29 ноября.
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