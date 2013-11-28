Янукович и Меркель встретятся на саммите в Вильнюсе

Во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе может состояться двусторонняя встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Как отмечается в сообщении, официальные представители немецкого правительства предоставили график работы будущего саммита, на котором в литовскую столицу приедут, по их подсчетам, более 20 глав государств и правительств стран ЕС плюс лидеры государств, которые принимают участие в программе "Восточного партнерства". Включительно с Президентом Украины Януковичем.

Вечером в четверг, 28 ноября, все они совместно поужинают, а в пятницу, 29 ноября, утром - после групповой фотосессии - соберутся на несколько часов на пленарное заседание. Затем обед и разъезд домой. В протокольной части - парафирование с Молдовой и Грузией соглашений об ассоциации с ЕС.

Кроме пленарного заседания и совместных обедов в кулуарах вильнюсского саммита будут проходить и встречи лидеров ЕС с их коллегами по "Восточному партнерству" с глазу на глаз.

Судя по всему, отмечает «Немецкая волна», немецкие дипломаты в настоящее время активно прорабатывают возможность двусторонней встречи Меркель с украинским Президентом. "Мы за Януковичем не бегаем, - заявил высокопоставленный сотрудник администрации канцлера, - но, конечно, готовы с ним встретиться".