Грузия парафировала соглашение об ассоциации с ЕС

В Вильнюсе состоялось техническое парафирование соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом. С грузинской стороны парафирование осуществил первый замминистра иностранных дел Давид Залкалиани, который в последние три года был руководителем делегации страны на переговорах с ЕС. Об этом сообщили в эти минуты грузинские телеканалы, передавшие репортаж из Вильнюса, передает ИТАР-ТАСС.

До начала технического парафирования соглашения /текст состоит из 1 тыс. страниц/ Залкалиани сказал грузинским журналистам, что парафирование этого документа "является историческим событием для Грузии".

"Символический акт о парафировании соглашения об ассоциации Грузии с ЕС" будет подписан главой МИДа Майей Панджикидзе и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон 29 ноября.

Накануне Панджикидзе заявила, что соглашение "предусматривает политическую ассоциацию Грузии с ЕС, поэтапную экономическую интеграцию и делает необратимым процесс европеизации Грузии". Министр отметила, что "соглашение об ассоциации не означает членства страны в ЕС, хотя предусматривает настолько высокий уровень сближения с организацией, что его эффективная реализация делает необратимым процесс европеизации Грузии". По ее словам, в соответствии с обязательствами, возлагаемыми данным соглашением на Грузию, страна "должна привести в соответствии с законодательством ЕС свое законодательное пространство и реализовать его, а также усилить соответствующие институты".

Подписание соглашения, по данным представителей ЕС и Грузии, ожидается до сентября 2014 года.

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