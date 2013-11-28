Украина вместо торгов с ЕС должна была бы взять пример с Молдовы - МИД Польши

Варшава. Украинской власти, вместо торгов с Европейским Союзом о размере финансовой помощи, лучше взять пример с Молдовы, которая уже получает значительно больше помощи, и продемонстрировала больший прогресс на пути внедрения безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Rzeczpospolita.

"Для Украины пусть лучшим примером будет Молдова, которая без торгов внедряет реформы, благодаря которым получает помощь Евросоюза в расчете на одного жителя на уровне государств, находящимся на пороге членства в ЕС", - сказал он.

"Она также достигла большего прогресса, чем Украина, в деле визовой либерализации", - сказал Сикорский.

Он также прокомментировал заявление экс-президента Польши Александра Квасневского о том, что Евросоюзу стоило бы выделить Украине хотя бы 20 млрд евро, что в 10 раз меньше, чем получила Греция. "Сама Греция, на самом деле, немного получила. Фактически это была помощь для французских и немецких банков через греческий бюджет. Тяжело, в конце концов, удивляться тому, что ЕС является более щедрым для собственных членов, чем для стран, которые хотят ими стать. Мы также это почувствовали", - сказал он.

Сикорский в который раз отметил, что ЕС не будет торговаться с Россией, кто даст больше, потому что "не это не самое важное в европейской интеграции".

"Если бы Украина сделала современной свою экономику, не было бы сегодня темы ни о газе, ни об 1 млрд, 10 или 20 млрд евро, а лишь о том, как наиболее эффективно привлечь заграничные инвестиции, увеличить конкурентоспособность и модернизировать государство", - сказал министр иностранных дел Польши.

Как сообщал УНИАН, спикер парламента Молдовы Игорь Корман заявил, что Молдова намерена парафировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и подписать его в течение следующего года.