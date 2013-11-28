Акционеры «Банка Кипра» назначили новый состав набсовета

Акционеры «Банка Кипра» назначили новый состав наблюдательного совета банка, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на внеочередных сборах акционеров 26 ноября. В состав наблюдательного совета банка вошли глава набсовета Константинос Катсарос, а также члены набсовета Кирилл Парионов, Ксантос Врачас, Андреас Ясемидес, Анжелика Аншакова, Мариос Калочотирис, Дмитрий Чичикашвили, Владимир Канторович, Милтиадес Микаелас.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. «Банк Кипра» (г. Киев, ранее - «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений. Банк является частью международной финансовой группы Bank of Cyprus Group.

Прибыль банка по итогам января-сентября 2013 года составила 482 тыс. грн.