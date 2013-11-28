ЕС должен подписать соглашение с Украиной без освобождения Тимошенко - президент Польши

Варшава . Президент Польши Бронислав Коморовский поддерживает подписание Соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной без освобождения экс-премьера Юлии Тимошенко, поскольку это позволит решить ее вопрос в будущем, а сама она призывает к реализации собственно такого варианта.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Коморовский сказал в интервью польской радиостанции RMF FM.

"Поддерживаю способ мышления Юлии Тимошенко, которая говорит: сначала подписать Соглашение об ассоциации, а позже это принесет эффекты, в частности для решения ее проблем", - сказал он.

Коморовский также заявил, что не чувствует себя обманутым Президентом Украины Виктором Януковичем. "Нет, это вообще странное понятие в политике, где априори известно о наличии скрытых намерений в каждой ситуации. Я знаю Президента Януковича пару лет, со времен, когда он был еще в оппозиции, и знаю одно - что он всегда будет руководствоваться своим интересом, своей политической силы и своего государства, потому нет места на что-то такое, как обман", - отметил Коморовский, отвечая на вопрос журналиста.

Президент Польши заверил, что и в дальнейшем поддерживает европейскую интеграцию Украины, отметив, что видит большой прогресс на этом пути.

В частности, он обратил внимание на то, что количество сторонников евроинтеграции в Украине во времена президентства Януковича возросли до 50% с более 20%.

По мнению Коморовского, Янукович "не разыграл эффективно" дело с европейской интеграцией Украины, о приостановке которой неожиданно объявило украинское правительство. "Проиграна ли битва - увидим. Битва продолжается не только в Украине. Битва – это, скорее, испытание... Это Евросоюз отвечает на ожидания других государств, других обществ. Это не то, что мы должны с кем-то драться за будущее Украины", - добавил он.