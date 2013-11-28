Анонс на 29 ноября

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, в ходе которой будут названы лучшие работодатели Украины – победители «Премии HR-бренд Украина 2013». Организаторы, Жюри и победители расскажут о самых ярких и эффективных проектах по работе с персоналом 2013 года. Независимая ежегодная «Премия HR-бренд» – это единственный в Украине проект, позволяющий работодателю рассказать об инновационных примерах заботы о сотрудниках. В 2013 году победителей определят среди 38 украинских и международных компаний, которые подали на соискание премии 49 проектов в четырех основных номинациях. Также будут вручены специальные призы от организатора HeadHunter Украина, членов жюри, Генерального партнера Группы Метинвест и парнеров – Smart Solutions и Hay Group. Фотоотчет о церемонии награждения будет предоставлен во время пресс-конференции. Официальный сайт «Премии HR-бренд Украина 2013» – http://ukraine.hrbrand.ru/ (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 230 87 39 (1-6343), (099) 08 76 520, e-mail i.chachanidze@hh.ua

* Круглый стол на тему: "Кто даст Украине денег, если не МВФ?". Вопросы: Каков реальный кредитный рейтинг Украины? Существуют ли альтернативные МВФ источники внешних заимствований для Украины? ЕБРР, Россия, Китай, Парижский клуб, Лига арабских государств - как альтернатива МВФ. Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера; Марьян Заблоцкий, экономический эксперт; Андрей Блинов, эксперт финансовых рынков; Анатолий Баронин, директор аналитической группы "Da Vinci AG"; Юрий Кочевенко, директор Института стратегической политики; Вадим Брайловский, управляющий партнер инвестиционно-банковской компании "European Capital Management".

* Состоится совместная пресс-конференция «Майкрософт Украина» и Национального проекта «Открытый мир» на тему: "Майкрософт Украина": планшеты для учащихся нацпроекта "Открытый мир" по эксклюзивной цене". Спикеры: Владислав Каськив, председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины; Руслан Свирский, руководитель Национального проекта «Открытый мир», Дмитрий Шимкив, генеральный директор «Майкрософт Украина»; Михаил Калиткин, генеральный директор ООО «Энглер».

* Круглый стол на тему: "Пауза в евроинтеграции: отношение украинского бизнеса". Вопросы: Какие отрасли украинской экономики могут оказаться на грани банкротства? Как повлияет возможность подписания соглашения об ассоциации и ЗСТ на уровень занятости населения? Увеличится или уменьшится безработица? Сколько потеряет бюджет от недополученных налогов, в результате снижения рентабельности украинского бизнеса?

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