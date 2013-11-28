Молдова парафировала соглашение об ассоциации с ЕС

В Вильнюсе состоялось техническое парафирование Соглашения об ассоциации Молдовы с Европейским Союзом.

С молдавской стороны подпись на каждой из более чем 900 страниц текста поставила министр иностранных дел и европейской интеграции Наталья Герман, сообщили в четверг молдавские телеканалы, ведущие трансляцию из столицы Литвы. А заместитель министра экономики Октавиан Калмык парафировал ту часть соглашения, которая касается вхождения РМ в Зону свободной торговли ЕС, передает ИТАР-ТАСС.

Официальная церемония парафирования состоится в пятницу, 29 ноября, когда свои подписи под документом поставят премьер Молдовы Юрий Лянкэ и Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Молдова и ЕС надеются подписать Соглашение об ассоциации не позднее осени 2014 года, при нынешнем мандате Европарламента и Еврокомиссии.

В Кишиневе надеются, что в эти же сроки будет принято решение о либерализации визового режима для молдавских граждан. Накануне саммита в Вильнюсе ЕК внесла такое предложение в Европарламент и Совет Евросоюза.

"Комиссия парламента по внешней политике предоставила мне право подписать соглашение с ЕС", - заявила после церемонии журналистам Герман, добавив, что "текст соглашения будет опубликован после ратификации". "Я надеюсь, что Молдова получит безвизовый въезд в ЕС в первой половине будущего года", - сказала министр.