Без модернизации экономики Украине не поможет ни ЕС, ни Россия - эксперты

Без модернизации экономики, необходимой для сохранения рынков сбыта для украинских производителей, нашей стране не поможет ни подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, ни партнерство России, сообщили журналистам ведущие политологи и экономисты сегодня в ходе круглого стола в Киеве.

Как отметил представитель Украины при Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов, больше выгоды от подписания соглашения об ассоциации с ЕС получат европейские страны, а не Украина. «Полная отмена импортных пошлин всегда выгодна более конкурентоспособной экономике, при этом большинство украинских производителей не выдержат открытой конкуренции, и это может привести к остановке тысяч предприятий и безработице», - сказал он. Эксперт отметил, что проект Соглашения об ассоциации предусматривает перевод украинской экономики на технические стандарты и регламенты ЕС, что будет означать глубокую модернизацию экономики. «Премьер объявил результаты расчетов для внедрения этих техрегламентов - 165 млрд евро за 10 лет», - сказал Суслов и отметил, что эта сумма является слишком большой по оценкам ЕС.

В то же время, по словам эксперта, существующие условия свободной торговли с СНГ позволяют любой стране СНГ вводить ограничения и импортные пошлины в отношении Украины. «Пока не удалось достичь позитивных результатов с Российской Федерацией. В августе, когда РФ ввела частичные ограничения на таможне, мы понесли значительные потери. Можно спорить годами, насколько правомерны такие действия, при этом ситуация в экономике Украины от таких мер ухудшилась», - добавил Суслов и отметил, что Таможенный союз уже разрабатывает и принимает собственные регламенты. «В случае несовпадения с этими регламентами возникнут дополнительные барьеры», - добавил эксперт.

Присутствующий на круглом столе директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец отметил, что внешняя торговля с Россией, помимо политических причин, ухудшилась в результате процесса импортозамещения. «Объемы импортозамещения, по нашим оценкам, могут достигать 13 млрд долл. США, это потенциальные потери Украины во внешней торговле с Россией», - сказал он. В то же время, по словам эксперта, в настоящее время 86% потребностей внутреннего рынка удовлетворяется за счет украинских производителей. «После подписания мы потеряем от 6 до 11 п.п. спроса на внутреннем рынке», - прогнозирует Геец.

Также эксперт отметил, что для выполнения отдельных требований к странам Европейского Союза к 2020 году Украине необходимо порядка 90 млрд евро. «Директивы по экологии потребуют порядка 20 млрд евро... Энергоэффективность - 68 млрд евро... Техрегламенты - 4 млрд евро», - пояснил он. По словам эксперта, без внешних источников финансирования выполнить эти директивы невозможно. «Сегодня рентабельность украинских предприятий - 3%, то есть фактически промышленность не имеет средств на инвестирование», - пояснил Геец.

В качестве иллюстрации экономист привел пример Хорватии, которая имеет подобную структуру экономики. «С 2009 по 2012 год Хорватия не смогла преодолеть отставание и потеряла 220 тысяч рабочих мест. Мы должны понимать, что процесс реструктуризации будет чрезвычайно тяжелым, и Украина может потерять от 2 до 2,5 млн рабочих мест, а то и более», - отметил Геец. По его словам, многие составляющие нужно имплементировать для сохранения стабильности. «Как можно было вести переговоры, не проговаривая оценки, которые сегодня можно сделать», - резюмировал эксперт.

Как отметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, украинская сторона вела переговоры, исходя из прагматической экономической позиции, в то время как «партнеры на востоке смотрели на геополитические вопросы». По его словам, после саммита в Вильнюсе работа должна вестись по трем направлениям. «Должны вестись четкие переговоры с европейской стороной о том, чтобы расширить период имплементации, но не в части политических реформ и инвестиционного климата, а по имплементации техрегламентов и фитосанитарных норм», - сказал Устенко и добавил, что помимо этого необходимо продолжать переговоры о получении финансовой поддержки. «Украина не рассматривается как претендент на членство в ЕС, но путь она проходит такой же, и без финансовой поддержки», - пояснил эксперт.

Третье направление, по которому надо работать, по мнению эксперта, это российское. «Нужно быть уверенными, что будет нормальный доступ на рынки стран Таможенного союза», - сказал Устенко.

Также эксперт напомнил, что украинская сторона ранее хотела подписать Соглашение, поскольку оно дает возможность улучить инвестиционной климат с стране. «Улучшение могло произойти, но это долгосрочный процесс. Есть преграды на пути улучшения инвестиций: коррупция, судебная система, административные барьеры для ведения бизнеса», - сказал он и добавил, что никто никогда не решит проблемы отдельно взятой страны, если эта страна сама не захочет решить эти проблемы.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Как позже сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ и странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Представители МВФ, Всемирного банка и ведущие отечественные эксперты не прогнозируют быстрого эффекта для экономики Украины в результате подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, но при этом призывают подписать соглашение, поскольку это «историческая возможность для улучшения показателей ведения бизнеса, которую нужно использовать».

В то же время, промышленники и предприниматели Украины предлагают правительству разработать стратегию адаптации промышленных отраслей к условиям работы с ЕС и минимизации негативных последствий осложнения сотрудничества с Таможенным союзом, поскольку, согласно неоднократным заявлениям российских властей, в случае подписания соглашения странам Таможенного союза придется принять защитные меры.

По словам главы украинского правительства Николая Азарова, для адаптации украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза Украине в течение 10 лет потребуется до 165 млрд евро.

Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью украинским телеканалам, что Киев не меняет курс на евроинтеграцию, но подписание Соглашения с ЕС возможно лишь тогда, когда Украина будет экономически к этому готова, когда удастся договориться с ЕС о «нормальных» экономических условиях. По его словам, предложения ЕС о предоставлении финпомощи после подписания соглашения с МВФ в размере 610 млн евро – унизительны.