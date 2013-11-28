Евросоюз не собирается оплачивать долги Украины – Томбинский

Европейский Союз будет рад сделать вклад в экономические реформы Украины, однако не собирается оплачивать ее долги.

Об этом говорится в статье посла Европейского Союза в Украине Яна Томбинского, сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине.

Как отметил Томбинский, для него аргументация по поводу того, что ЕС не предложил Украине достаточно высокой компенсации за потерю российского рынка является “чем-то невероятным”.

“Украина просит Европейский Союз компенсировать убытки, нанесенные ее экономике Россией. Почему ЕС должен покрывать убытки, нанесенные другими сторонами? И, в любом случае, в какой форме должна быть предоставлена такая компенсация? ЕС будет рад сделать вклад в экономические реформы. Однако мы не собираемся оплачивать долги Украины. Кредиты и гранты, которые предоставляются украинскому правительству, сами по себе, и не предназначены для помощи компаниям с востока Украины, которым Россия угрожает потерей своего рынка. Гораздо лучшей формой компенсации для таких компаний является возможность доступа на новые рынки – как в ЕС, так и в других странах мира. В этом как раз может способствовать глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС и внедрение стандартов ЕС”, - заявил Томбинский, добавив, что намного лучшей формой для таких компаний будет получение помощи для модернизации, привлечение инвестиций и новых технологий от международных партнеров.

“Они, в свою очередь, благодаря улучшению бизнес-климата, что станет возможным после внедрения ГВЗСТ (глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли – УНИАН), с удовольствием будут осуществлять инвестиции в Украину. Также соглашение могло бы сделать важный вклад в повышение предсказуемости украинской экономики и доверия со стороны инвесторов из-за границ ЕС. Кроме того, она может способствовать продаже украинских продуктов и на неевропейских рынках, в частности китайском, турецком или рынке США. И даже если нормы и стандарты ЕС будут стимулировать изготовление товаров для внутреннего рынка и рынка Евросоюза, украинские компании все равно будут иметь возможность производить товары для экспорта в Россию согласно российским нормам и стандартам”, - говорится в статье посла.

По словам Томбинского, Соглашение об ассоциации, включительно с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, – это не проблема, а ее решение. "Пакет экономических реформ, который содержится в соглашении, уже был испытан раньше. Каждая страна, которая подписала соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, извлекла экономические выгоды, даже невзирая на то, что эти соглашения были намного менее амбициозные и далекоидущие, чем Соглашение об ассоциации и ГВЗСТ с Украиной", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Как позже сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ и странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

По словам главы украинского правительства Николая Азарова, для адаптации украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза Украине в течение 10 лет потребуется до 165 млрд евро.

Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью украинским телеканалам, что Киев не меняет курс на евроинтеграцию, но подписание Соглашения с ЕС возможно лишь тогда, когда Украина будет экономически к этому готова, когда удастся договориться с ЕС о «нормальных» экономических условиях. По его словам, предложения ЕС о предоставлении финпомощи после подписания соглашения с МВФ в размере 610 млн евро – унизительны.