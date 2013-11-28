ЕС на саммите в Вильнюсе подтвердит сохранение "открытых дверей" для Украины - Коморовский

Варшава. Лидеры Европейского Союза на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подтвердят сохранение "открытых дверей" для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Польши Бронислав Коморовский на пресс-конференции в Варшаве.

"Я убежден, что эффектом саммита в Вильнюсе будет подтверждение того, что ЕС держит открытые двери, Польша также последовательно будет держать их для Украины, ожидая изменения решения украинской власти относительно приостановления процесса подписания Соглашения об ассоциации", - отметил он.

По словам Коморовского, польская власть ради евроинтеграции Украины планирует не только работать с политиками государств Евросоюза, но и с украинской властью.

"Задачей Польши также будет поддержка диалога внутри стран ЕС, а также с Украиной на тему интенсификации деятельности по реформированию экономики Украины в вопросах, касающихся зависимости от источников энергии, и о проблемах, возникающих из-за осложнения доступа к рынку могущественного российского соседа", - сказал он.

Глава Польского государства назвал очень важным для Украины создание больших возможностей для закупки газа из Евросоюза, вспомнив о достигнутой недавно договоренности со Словакией.

Кроме того, на его взгляд, необходимо либерализовать визовый режим с Украиной. "Есть благосклонное отношение президента Европейского совета, чтобы максимально упростить Украине выполнение критериев, чтобы либерализованное пограничное движение могло происходить в больших масштабах", - сказал он.

Коморовский сообщил, что обсуждал стратегию Евросоюза на тему Украины сегодня в Варшаве с председателем Совета ЕС Германом ван Ромпеем, а завтра аналогичные переговоры проведет с Президентом Франции Франсуа Олландом.

"Прошу держать кулаки за то, чтобы получить на саммите решения, которые будут делать Украину ближе к Европе", - сказал Президент Польши.