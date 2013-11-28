Президент Румынии назвал “глупостью” идею трехсторонних переговоров ЕС-Украина-Россия

Вильнюс. Президент Румынии Троян Басеску назвал “глупостью” идею о проведении переговоров в формате ЕС-Украина-Россия, предложенную украинским правительством, однако высказал надежду, что Президент Виктор Янукович подпишет Соглашение об ассоциации на саммите «Восточного партнерства» 29 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после заседания фракции Народной партии в Европарламенте, которое проходит в Вильнюсе.

“Будем надеяться до последнего момента, потому что подписание соглашения Украиной является главной целью саммита. Посмотрим, что Президент Янукович решит в конечном итоге”, - сказал Президент Румынии.

“Президент Янукович может решить продвигать свою страну на запад, или пойти в направлении евразийской организации. Но насколько я знаю, сами украинцы являются европейцами”, - отметил он.

Румынский лидер отверг идею правительства Украины о трехсторонних консультациях в формате ЕС-Украина-Россия, которую правительство Николая Азарова выдвинуло неделю назад после решения о приостановке ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

В то же время Кабмин поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики “предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации создать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на возобновление потерянных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами - членами Содружества Независимых Государств об оживлении торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления совместными усилиями экономического потенциала государства”, - говорится в распоряжении.

В свою очередь Европейский Союз не видит возможностей подключить Россию к переговорам Украины и Евросоюза об ассоциации, диалог может вестись лишь на двусторонней основе, заявил, в частности, глава Представительства ЕС в России Вигадас Ушацкас.