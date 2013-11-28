Надежды на подписание завтра ассоциации между Украиной и ЕС нет - Меркель

Вильнюс. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляет, что надежды на подписание завтра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам перед началом официальных мероприятий саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе.

“У меня нет надежд на завтра, что будет подписано соглашение с Украиной”, - сказала Меркель.

В то же время канцлер ФРГ добавила, что двери ЕС для Украины остаются открытыми.

Напомним, в Вильнюсе сегодня начался двухдневный саммит инициативы Евросоюза "Восточное партнерство", на котором Украина планировала подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.