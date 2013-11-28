Евродепутат Брок: остается шанс для подписания соглашения

Вильнюс. Председатель Комитета по международным делам Европейского парламента Эльмар Брок заявляет, что остается еще последний шанс на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, однако добавил, что обязательства со стороны Киева должны быть выполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Брок сказал журналистам после заседания фракции Народной партии Европарламента, которое проходило в Вильнюсе.

”Вероятно, остается последний шанс для подписания соглашения. Вполне понятно, что определенные условия должны быть выполнены, определенные обязательства остаются в силе. Я думаю, что Янукович должен понимать, что преобразования в Украине это преимущество, а не цена. Нужно реформировать Украину, чтобы она была лучше”, - сказал Брок.

“Я вижу лишь ограниченный шанс на подписание завтра. Документ на столе и есть возможность его подписания, но на столе также и требования, в частности, Международного валютного фонда. Мы понимаем, что причиной паузы со стороны Украины было российское давление”, - добавил европарламентарий.

Он сказал, что Евросоюз не будет вести трехсторонних консультаций в формате ЕС-Украина-Россия.

“Мы не ведем трехсторонних консультаций относительно двусторонних документов”, - подчеркнул Брок.