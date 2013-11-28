Эксперты рассказали, почему украинский бизнес не сможет продавать продукцию на отечественном рынке

Без введения норм Европейского Союза украинский бизнес после имплементации соглашения об ассоциации с ЕС не сможет реализовывать свою продукцию не только на европейском, но и на украинском рынке, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Как отметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, 165 млрд евро, о которых говорил премьер-министр Николай Азаров, необходимы для украинского частного сектора, а не государства, и расчет этой суммы сделан на основании капитальных затрат, которые необходимо осуществить украинским компаниям для адаптации технических норм, регламентов и фитосанитарных норм.

«Без введения данных норм в реальную практику хозяйствования украинский бизнес не только не сможет реализовывать свою продукцию на европейском рынке, а и по истечению срока имплиментации - и в Украине», - сказал он.

По словам эксперта, у украинского бизнеса не только нет таких средств, но и отсутствует желание их инвестировать.

«Без изменения инвестклимата это желание никогда и не появится. Вот почему европейцы говорили о соглашении об ассоциации, которое предусматривает не только изменения условий торговли, а и институциональные изменения в стране», - добавил Устенко. По его словам, именно эти изменения и должны были мотивировать украинский бизнес инвестировать в развитие собственных предприятий. «Для них это не только вопрос получения прибыли и завоевания новых рынков, но и выживания как такового», - пояснил он.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также полагает, что для технического перевооружения Украины нужна сумма не менее 165 млрд евро, но в то же время уточняет, что эта сумма может быть освоена в течение 10-15 лет. «Поэтому реально можно говорить, что Украина должна привлекать ежегодно на техническое перевооружение экономики Украины 11-16 млрд евро», - пояснил он.

По словам эксперта, расчеты делало Министерство экономики и ряд государственных НИИ, в том числе и Институт прогнозирования АН Украины. «Это могут быть как прямые инвестиции в украинский бизнес, так и кредиты от ЕБРР или других европейских структур. На данном этапе разговор идет о первом транше в 15-16 млрд грн в виде кредита или от ЕБРР, или от МВФ», - добавил Охрименко. По его словам, за счет первого транша Украина могла бы компенсировать потери от разрыва деловых связей с Россией и начать реальную реконструкцию экономики Украины, а в будущем можно ожидать и приток частных инвестиций из-за рубежа. Также эксперт напомнил, что Польша после подписания договора об ассоциации получила от ЕС финансовой помощи в виде кредита и государственных инвестиций на сумму в 60 млрд долл. в течение первых пяти лет.

Как сообщал УНИАН, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины во главе с академиком Валерием Геецем определил сумму в 160 миллиардов евро, которая необходима для модернизации экономики Украины под условия Евросоюза, исходя из расходов на такую же модернизацию Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в период с подписания ими соглашения об ассоциации до получения членства в ЕС, рассчитанных на душу населения.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров публично заявил, что для адаптации украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза необходимо 165 млрд евро в течение 10 лет.

В ЕС размер суммы вызвал удивление. Европейский комиссар по расширению и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал ее необоснованной и спекулятивной.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Как позже сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ и странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью украинским телеканалам, что Киев не меняет курс на евроинтеграцию, но подписание Соглашения с ЕС возможно лишь тогда, когда Украина будет экономически к этому готова, когда удастся договориться с ЕС о «нормальных» экономических условиях. По его словам, предложения ЕС о предоставлении финпомощи после подписания соглашения с МВФ в размере 610 млн евро – унизительны.