ТОП-10 (28 ноября)

Фюле: ЕС продолжит переговоры с Украиной, как только она будет к этому готова

Фюле считает завышенными требования Украины о компенсации в 160 миллиардов

В России перед саммитом ЕС заявили о готовности к новому договору о партнерстве с Украиной

Украина и Словакия подпишут соглашение о реверсе 10 млрд кубов газа на следующей неделе

"Рошен" возобновит поставки в Россию до 1 декабря

Институт Гееца объяснил, откуда взялась цифра в 160 млрд евро для модернизации экономики

Надежды на подписание завтра ассоциации между Украиной и ЕС нет - Меркель

Украина и ЕС парафировали Соглашение о совместном авиапространстве

Евросоюз не собирается оплачивать долги Украины – Томбинский

Евродепутат: миссия Кокса-Квасневского “потерпела поражение”

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Фюле: ЕС продолжит переговоры с Украиной, как только она будет к этому готова

Еврокомиссар Штефан Фюле заявляет, что ЕС продолжит переговоры с Украиной, как только она будет к этому готова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на бизнес-форуме в Вильнюсе накануне саммита «Восточного партнерства».

“Мне очень жаль, что такое решение (приостановить подготовку к подписанию соглашения — УНИАН) было принято. Это была уникальная возможность для того, чтобы сделать необратимой тенденцию поступления инвестиций в Украину”, - сказал Фюле.

По его словам, Соглашение об ассоциации предоставило бы Украине и ее гражданам возможности для модернизации страны, поступления инвестиций.

“Мы твердо говорим о нашем желании поднять отношения ЕС и Украины на новый уровень, ЕС готов возобновить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, как только Украина будет готова возобновить свое движение в сторону ассоциации”, - подчеркнул Фюле.Он отметил, что все это должно делаться для того, чтобы заботиться о благе украинских граждан, которые в последние дни показали, что они очень хорошо понимают и осознают историческое значение европейской ассоциации.

Напомним, в Вильнюсе сегодня начинается двухдневный саммит инициативы Евросоюза "Восточное партнерство", на котором Украина планировала подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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Фюле считает завышенными требования Украины о компенсации в 160 миллиардов

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле подверг сомнению сумму в 160 млрд евро, которые украинской власти нужны на период до 2017 года для перевода украинской экономики на европейские рельсы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фюле заявил на бизнес-форуме в рамках саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

"Сумма в 160 млрд евро как цена, с которой столкнется Украина, она непропорциональная и необоснованная. И она глубоко противоречит тому опыту, который имели страны, уже присоединившиеся к Европейскому Союзу. Этот процесс уже был апробирован странами, которые уже в ЕС и которые принимали глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС полностью, а не частично", - заявил еврокомиссар.

"Я разочарован, когда ведут речь о нужных средствах для украинского бизнеса и говорят о стоимости процесса вместо того, чтобы говорить об инвестициях. Украинская экономика нуждается в огромных инвестициях, большем росте, большем количестве рабочих мест, большем достатке", - сказал Фюле.

"Единственная цена, которую я здесь вижу, - это цена бездействия, это больше стагнация и риски для экономического здоровья и будущего Украины", - отметил комиссар ЕС.

Он заявил, что никто в Евросоюзе не требует от Киева разрывать торгово-экономические отношения с Россией. "Выбор между Россией и Европейским Союзом никто Украину делать не просит. Никто не говорит Украине разрывать традиционные связи с Россией. Все должны научиться работать на разных рынках", - сказал Фюле.

Он назвал решение правительства Украины приостановить подготовку Соглашения об ассоциации с ЕС разочаровывающим, но прибавил, что преданность Евросоюза евроинтеграции Украины остается в силе и предложение о подписании Соглашения об ассоциации - "на столе".

По словам Фюле, экспорт 10 стран, присоединившихся к ЕС в 2004 году, удвоился после подписания соглашений о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли в 1990-х годах с 35 млрд до 70 млрд евро.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.В интервью украинским телеканалам Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна получить план создания стабилизационного фонда после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

«По разным оценкам, ежегодно требуется не менее 20 млрд евро, а в целом до 2017 года - 160 млрд евро», — сказал он.

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В России перед саммитом ЕС заявили о готовности к новому договору о партнерстве с Украиной

В Государственной думе перед саммитом «Восточного партнерства» в Вильнюсе заявили о готовности обсуждать и готовить новый российско-украинский договор о стратегическом партнерстве.

Об этом УНИАН заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

«Мы в Госдуме выражаем поддержку конструктивным силам в Украине. Мы готовы, в первую очередь, в парламентской плоскости оказать экспертную и консультативную помощь по оценке последствий возможной евроинтеграции, а также обсуждать и готовить новый российско-украинский договор о стратегическом партнерстве, о котором заявил Виктор Янукович», - сказал Слуцкий.

По его словам, подготовка к саммиту «Восточного партнерства» проходит под беспрецедентно высоким давлением Запада на Украину.

«Как еще иначе расценить заявления из Вильнюса и факт публикации на сайте Белого дома США петиции с призывом к введению санкций в отношении руководства Украины за решение приостановить подготовку Соглашения об ассоциации с Евросоюзом? Европейская или евразийская интеграция – это, прежде всего, суверенное право выбора Киева. Однако сам факт того, что Украина «позволила» себе притормозить и отойти от линии, навязываемой ЕС, определенными силами в Вашингтоне воспринимается как достойный наказания», - считает он.

Слуцкий убежден, что это подтверждает, что США ведут, в данном случае, через Евросоюз, политику «подчинения» для остальных стран, продолжая линию на построение однополярного мира.

Он заявляет, что тактика же «Восточного партнерства» - это тактика неприкрытого ампутирования от евразийского проекта стран постсоветского пространства, «поляризации» их в западном направлении на правах полуколоний.

«Столь бурная реакция на решение Президента Украины свидетельствует о том, что процессы так называемого «Восточного партнерства» есть не что иное, как надстройка против, как выражалась экс-госсекретарь США Клинтон, «ресоветизации», то есть в понимании Вашингтона, проекта по евразийской интеграции», - сказал он.

Слуцкий уверен, что евразийский и европейский вектор не противоречат друг другу. Это, кстати, доказала Армения, которая не отказывается от евросотрудничества, но выбирает членство в ТС, добавил он.

Как известно, сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе начинается двухдневный саммит инициативы Евросоюза «Восточное партнерство», участие в котором примет Президент Украины Виктор Янукович.

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Украина и Словакия подпишут соглашение о реверсе 10 млрд кубов газа на следующей неделе

Словакия и Украина подпишут соглашение о реверсных поставках газа Украине объемом свыше 10 миллиардов кубических метров на будущей неделе.

Как сообщает специальный корреспондент УНИАН из Вильнюса, об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил в эксклюзивном интервью УНИАН в кулуарах бизнес-форума стран "Восточного партнерства" в литовской столице.

"Поступил Договор от наших партнеров. Мы сейчас все это обсуждаем, мы все это сейчас обсчитываем, юристы прорабатывают для того, чтобы на следующей неделе уже подписать это Соглашение", сказал Ставицкий. По его информации, "речь идет о, по меньшей мере, десяти миллиардах кубических метров газа".

"Это исторический момент, 100-процентная диверсификация маршрутов снабжения газа в Украину!", - добавил министр.

Ставицкий также сообщил, что, что Украина начнет получать газ из Словакии со второй половины следующего года и что словацкая сторона хочет определенных гарантий, что Украина будет брать объемы не меньше десяти миллиардов кубометров газа.

Против реверса из Словакии активно выступает российский "Газпром". Украина сделала техническую прокачку газа из Словакии в середине мая этого года и уже получает газ в реверсивном режиме из Польши и Венгрии.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Ставицикий сообщил, что Украина получила проект соглашения со словацким оператором «Eustream» о возможности прокачки газа по территории Словакии в Украину и намерена довести объем прокачки до 10 млрд кубометров топлива в год.

По словам министра, к сентябрю 2014 года объем поставок природного газа через территорию Словакии возможно будет довести до 10 млрд кубометров в год при условии проведения определенных модернизационных работ на участках системы транспортировки топлива.

При этом министр отметил, что словацкая сторона уже подписала договор.

Справка УНИАН. Украина с ноября 2012 года в связи с завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными. По словам Ставицкого, "словацкий" маршрут позволит Украине полностью диверсифицировать поставки газа. По его словам, потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не обуславливает возможности полного отказа от импорта российского газа.

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"Рошен" возобновит поставки в Россию до 1 декабря

Украинская кондитерская корпорация «Рошен», возобновит поставки своей продукции на российский рынок, приостановленные с лета текущего года с целью проведения проверок качества, до 1 декабря текущего года.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил глава Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергей Орехов.

Он сообщил, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе его визита в Москву и проведения переговоров с руководством Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзором).

«Согласно рабочей встрече и проведенному совещанию между Роспотребнадзором и Государственной инспекцией по защите прав потребителей, достигнута договоренность и найден механизм, для того, чтобы отечественные товары (украинские - УНИАН) начали поступать на российский рынок, в том числе и продукция «Рошен», - сказал Орехов.

Кроме того, Орехов отметил, что в первой декаде следующего года в РФ возобновятся поставки молочной продукции.По его словам, Госпотребинспекия обязалась контролировать качество поставляемых в Российскую Федерацию товаров.

«Государственная инспекция взяла на себя обязательства контролировать каждую партию продукции того или иного украинского производителя и гарантировать качество этой продукции перед Роспотребнадзором», - добавил Орехов.

Он также отметил, что в случае возникновения сомнений в качестве украинской продукции с российской стороны, будут создаваться совместные рабочие группы для проверки предприятий-производителей.

Как сообщал УНИАН, в российской Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) заявили, что украинская кондитерская корпорация «Рошен» сможет поэтапно возобновить поставку своей продукции на российский рынок после обеспечения лабораторного контроля каждой партии в аккредитованных лабораториях.

Также сообщалось, что достигнута договоренность о проведении совместных консультаций по вопросам обеспечения качества и безопасности продукции украинских производителей с выездом российских экспертов в Украину.

При этом, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что пока не видит конкретных действий с российской стороны по возвращению на рынок РФ продукции кондитерской корпорации «Рошен».

Он также отметил, что переговоры по вопросу разрешения проблем с экспортом компании Россию происходят в телефонном режиме.

Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик «Рошен» в связи с несоответствующим качеством еще 29 июля текущего года.

В октябре Роспотребнадзор проинспектировал украинские фабрики корпорации, в результате чего заявил, что ее продукция не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

В начале ноября Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских кондитерских производителей после обращения корпорации «Рошен», заявившей об ущемлении ее корпоративных интересов со стороны России. Кроме того, Украина через Всемирную торговую организацию призвала Россию предоставить детальный отчет о проведенной в конце октября проверке кондитерских фабрик и обосновать введенные в июле ограничения на экспорт украинских кондитерских изделий в страну.

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Институт Гееца объяснил, откуда взялась цифра в 160 млрд евро для модернизации экономики

Вильнюс. Евродепутат, вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольский заявляет, что миссия Европарламента во главе с Пэтом Коксом и Александром Квасневским “потерпела поражение” и нет смысла продлевать ее в нынешней форме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сариуш-Вольский заявил журналистам после заседания фракции ЕНП в преддверие саммита “Восточного партнерства” в литовской столице.

“Миссия Кокса-Квасневского завершилась. Мы ее продлили один раз, второй раз, но мандат Европейского парламента был таким, что она завершается. Эта миссия была полезна для того, чтобы проверить возможности компромисса, но она свою роль не выполнила”, - сказал Сариуш-Вольский.

“Эта миссия держала нас под ложным впечатлением, что решение будет найдено, но в итоге она не была успешной”, - заявил он. Евродепутат допустил, что может быть новая миссия, но уже в другом формате.

Как сообщал УНИАН, миссия Европарламента по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра МВД Юрия Луценко действовала с июня 2012 года.

В апреле Европарламент продлил работу миссии до середины ноября 2013 года. Позже – до саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе украинская оппозиция обратилась к Европарламенту с просьбой продлить миссию Кокса-Квасневского.

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Надежды на подписание завтра ассоциации между Украиной и ЕС нет - Меркель

Вильнюс. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляет, что надежды на подписание завтра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам перед началом официальных мероприятий саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе.

“У меня нет надежд на завтра, что будет подписано соглашение с Украиной”, - сказала Меркель.

В то же время канцлер ФРГ добавила, что двери ЕС для Украины остаются открытыми.

Напомним, в Вильнюсе сегодня начался двухдневный саммит инициативы Евросоюза "Восточное партнерство", на котором Украина планировала подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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Украина и ЕС парафировали Соглашение о совместном авиапространстве

Украина и Европейский союз сегодня парафировали Соглашение о совместном авиапространстве на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

Об этом сообщает официальный сайт ЕС. Вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас заявил, что "достигнутое сегодня в Вильнюсе соглашение позволит Украине и ЕС стать партнерами в авиации через постепенную интеграцию рынков".

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Воздушный поток пассажиров и грузов между Украиной и ЕС последние несколько лет неуклонно растет. Соответственно, целью Соглашения является постепенно открыть соответствующие рынки авиации и интегрировать Украину в европейское пространство авиации. Для этого Украине придется привести свое законодательство в соответствие с авиационными стандартами ЕС и применять требования ЕС в таких сферах, как безопасность полетов, организация воздушного движения, безопасность, окружающая среда, экономическое регулирование, конкуренция и защита прав потребителей, говорится в сообщении. Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года. В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год эти переговоры должны завершиться в течение 2013 года.

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Евросоюз не собирается оплачивать долги Украины – Томбинский

Европейский Союз будет рад сделать вклад в экономические реформы Украины, однако не собирается оплачивать ее долги.

Об этом говорится в статье посла Европейского Союза в Украине Яна Томбинского, сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине.

Как отметил Томбинский, для него аргументация по поводу того, что ЕС не предложил Украине достаточно высокой компенсации за потерю российского рынка является “чем-то невероятным”.

“Украина просит Европейский Союз компенсировать убытки, нанесенные ее экономике Россией. Почему ЕС должен покрывать убытки, нанесенные другими сторонами? И, в любом случае, в какой форме должна быть предоставлена такая компенсация? ЕС будет рад сделать вклад в экономические реформы. Однако мы не собираемся оплачивать долги Украины. Кредиты и гранты, которые предоставляются украинскому правительству, сами по себе, и не предназначены для помощи компаниям с востока Украины, которым Россия угрожает потерей своего рынка. Гораздо лучшей формой компенсации для таких компаний является возможность доступа на новые рынки – как в ЕС, так и в других странах мира. В этом как раз может способствовать глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС и внедрение стандартов ЕС”, - заявил Томбинский, добавив, что намного лучшей формой для таких компаний будет получение помощи для модернизации, привлечение инвестиций и новых технологий от международных партнеров.

“Они, в свою очередь, благодаря улучшению бизнес-климата, что станет возможным после внедрения ГВЗСТ (глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли – УНИАН), с удовольствием будут осуществлять инвестиции в Украину. Также соглашение могло бы сделать важный вклад в повышение предсказуемости украинской экономики и доверия со стороны инвесторов из-за границ ЕС. Кроме того, она может способствовать продаже украинских продуктов и на неевропейских рынках, в частности китайском, турецком или рынке США. И даже если нормы и стандарты ЕС будут стимулировать изготовление товаров для внутреннего рынка и рынка Евросоюза, украинские компании все равно будут иметь возможность производить товары для экспорта в Россию согласно российским нормам и стандартам”, - говорится в статье посла.

По словам Томбинского, Соглашение об ассоциации, включительно с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, – это не проблема, а ее решение. "Пакет экономических реформ, который содержится в соглашении, уже был испытан раньше. Каждая страна, которая подписала соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, извлекла экономические выгоды, даже невзирая на то, что эти соглашения были намного менее амбициозные и далекоидущие, чем Соглашение об ассоциации и ГВЗСТ с Украиной", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Как позже сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ и странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

По словам главы украинского правительства Николая Азарова, для адаптации украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза Украине в течение 10 лет потребуется до 165 млрд евро.

Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью украинским телеканалам, что Киев не меняет курс на евроинтеграцию, но подписание Соглашения с ЕС возможно лишь тогда, когда Украина будет экономически к этому готова, когда удастся договориться с ЕС о «нормальных» экономических условиях. По его словам, предложения ЕС о предоставлении финпомощи после подписания соглашения с МВФ в размере 610 млн евро – унизительны.

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Евродепутат: миссия Кокса-Квасневского “потерпела поражение”

Вильнюс. Евродепутат, вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольский заявляет, что миссия Европарламента во главе с Пэтом Коксом и Александром Квасневским “потерпела поражение” и нет смысла продлевать ее в нынешней форме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сариуш-Вольский заявил журналистам после заседания фракции ЕНП в преддверие саммита “Восточного партнерства” в литовской столице.

“Миссия Кокса-Квасневского завершилась. Мы ее продлили один раз, второй раз, но мандат Европейского парламента был таким, что она завершается. Эта миссия была полезна для того, чтобы проверить возможности компромисса, но она свою роль не выполнила”, - сказал Сариуш-Вольский.

“Эта миссия держала нас под ложным впечатлением, что решение будет найдено, но в итоге она не была успешной”, - заявил он. Евродепутат допустил, что может быть новая миссия, но уже в другом формате.

Как сообщал УНИАН, миссия Европарламента по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра МВД Юрия Луценко действовала с июня 2012 года.

В апреле Европарламент продлил работу миссии до середины ноября 2013 года. Позже – до саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе украинская оппозиция обратилась к Европарламенту с просьбой продлить миссию Кокса-Квасневского.