Лидеры ЕС не уговорили Януковича на ассоциацию

Представители ЕС не смогли убедить президента Украины Виктора Януковича подписать договор об ассоциации, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на AFP.

В ходе встреч Януковича с председателем Европейского совета Херманом Ван Ромпеем и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, прошедшими в рамках саммита «Восточное партнерство», стороны не достигли договоренности.

"Не было достигнуто никакого прогресса", - заявил агентству европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным. Янукович потребовал больших компенсаций со стороны ЕС и трехсторонних переговоров с участием России.

В этой связи AFP приводит слова другого дипломата, представителя ЕС, который говоря об участии России заявил буквально следующее: "Это было бы все равно, что пригласить Китай на переговоры США и ЕС о зоне свободной торговли".

Предполагалось, что Украина подпишет договор об ассоциации с ЕС 29 ноября, однако за неделю до начала саммита "Восточное партнерство" глава правительства Украины заявил, что документ подписан не будет.