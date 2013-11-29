Грибаускайте заявляет, что Янукович не готов подписать Соглашение с ЕС

Вильнюс . Президент председательствующей в Евросоюзе Литвы Даля Грибаускайте заявляет, что украинский президент не готов подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом она сказала журналистам перед началом саммита “Восточного партнерства”.

"Я могу сказать, что украинский народ разочарован решением украинского правительства", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2012 года, а 30 марта 2012 года – парафировали ее.

10 декабря того же года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года.

21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины принял распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В тот же день в Украине начались массовые акции протеста и митинги.