Эштон: ЕС хочет иметь крепкие отношения с украинцами даже без подписания Соглашения

Вильнюс . Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон заявила, что ЕС хочет иметь крепкие отношения с Украиной, несмотря на неготовность Украины подписать Соглашение об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Эштон заявила перед началом официальной части саммита Восточного партнерства в Вильнюсе.

“Мы хотим иметь крепкие отношения с Украиной. Эти отношения идут на взаимную пользу и Украине, и ЕС. Мы думаем, что от Украины зависит, что она хочет делать, Но я действительно надеюсь, что мы будем двигаться вперед как можно быстрее”, - сказала Эштон.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммит «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года.

21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины принял распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В тот же день в Украине начались массовые акции протеста и митинги.