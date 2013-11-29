На саммите в Вильнюсе Украина не подписала ни одного соглашения
Вильнюс. В Вильнюсе завершилась церемония парафирования соглашений об ассоциации между ЕС и странами «Восточного партнерства», в частности, Грузией и Молдовой, однако с Украиной никаких соглашений подписано не было.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в пленарном заседании саммита инициативы «Восточное партнерство».
Перед началом заседания глава государства кратко пообщался с Президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, а также с премьер-министром Дании Хелле Торнинг-Шмидт.
Руководители Европейского Союза - Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу, Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей и Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте перед началом Саммита приветствовали главу Украинского государства рукопожатием.
Также Янукович принял участие в церемонии фотографирования глав государств и правительств - участников саммита.
Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о новом Соглашении об ассоциации, которое предусматривает также создание углубленной зоны свободной торговли.
Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.
15 мая Европейская комиссия приняла проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года.
Однако 21 ноября Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.
26 ноября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что будет принимать участие в саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе. Янукович отметил, что Киев не меняет курс на евроинтеграцию, но подписание Соглашения с ЕС возможно лишь тогда, когда Украина будет экономически к этому готова.
По всей стране с 21 ноября проходят массовые акции протеста сторонников евроинтеграции.