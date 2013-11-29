Янукович о евроинтеграции: "Все будет нормально"
10:04, 29 ноября 2013Разное
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Вильнюс. Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что “все будет нормально”.
Об этом он сказал корреспонденту УНИАН перед началом официальной части саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе.
Янукович, поздоровавшись с Президентом Литвы Далей Грибаускайте, президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Европейского совета Германом ван Ромпеем, отказался отвечать на вопросы журналистов.
Однако на вопрос УНИАН о том, почему он не подписывает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Янукович сказал: “Все будет нормально”.
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