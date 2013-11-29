Азербайджан и ЕС подписали соглашение о либерализации визового режима в ходе саммита "Восточного партнерства", который проходит в Вильнюсе.

Как передает РИА «Новости», упрощение визового режима касается, прежде всего, научных работников, студентов, граждан, отправляющихся с целью лечения, государственных чиновников, а также лиц, въезжающих в ЕС с целью участия в спортивных, культурных и гуманитарных мероприятиях.

Делегация Азербайджана во главе с президентом Ильхамом Алиевым прибыла в Вильнюс 28 ноября.

Проект "Восточное партнерство" предусматривает политическое и экономическое сближение шести государств постсоветского пространства - Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Украины и Белоруссии - с ЕС. Официальный старт программе, предложенной Евросоюзом по инициативе Польши и Швеции, был дан в Праге 8 мая 2009 года.