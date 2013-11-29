Молдова и Грузия парафировали Соглашения об ассоциации с ЕС

Вильнюс. Молдова и Грузия на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе парафировали Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которые включают глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли из ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя это событие, Президент Европейского совета Герман ван Ромпей заявил: “Сегодня в действительности очень важный день для Грузии и Молдовы. Мои поздравления людям и гражданскому обществу этих стран. Исторические связи с Европой очень давние. Мы разделяем общую культуру и ценности. И призываю дальше проводить демократические реформы, уважать права человека и верховенство права”.

“Это то, чего заслуживают ваши граждане. Об этом они мечтали десятилетиями и веками “ - прибавил он.

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу сказал: “Мы заинтересованы в вашей безопасности и стабильности. И мы также выигрываем от этого”.

Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС парафировали Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле и министр иностранных дел председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичюс.

Соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС парафировали премьер-министр Молдовы Юрий Лянке, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам торговли Карл де Гухт.

“Это для нас историческое время. Это символ доверия и сотрудничества. И для нас это четкий путь вперед. Молдова является европейской страной. Мы разделяем культуру и ценности Европы. Мы принадлежим к европейской цивилизации”, - сказал премьер-министр Молдовы.

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